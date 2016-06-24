Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
SVS_Oscillator - indicador para MetaTrader 4
- 659
MARE5.1
O Expert Advisor MARE5.1 é muito simples e utiliza os valores da Média Móvel Simples (SMA) no fechamento do Preço de 0, 2 e 5 barras.Alerta no Fechamento da Ordem
O indicador alerta o fechamento da ordem e relata sobre o seu lucro.
Nevalyashka_BreakdownLevel
Continuando o tema "tumbler. Negocia na quebra das taxas de tempo.Sinal MACD
O Expert Advisor MACD_signal se baseia nos sinais do indicador Index Average Directional Movement (ADX) e da Média Móvel Convergência/Divergência (MACD).