SVS_Oscillator - Indikator für den MetaTrader 4
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9649
MARE5.1
Der Expert Adviser MARE5.1 ist wesentlich einfacher und verwende die Werte von einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) der Close-Kurse von 0, 2 und 5 Bars.Alert at Order Closing
Dieser Indikator gibt einen Alarm, wenn eine Order geschlossen wurde und berichtet über den Profit.
Nevalyashka_BreakdownLevel
Fortsetzung des Themas "tumbler". Handel in bestimmten Zeitabschnitten.MACD signal
Der Expert Advisor MACD_signal basiert auf den Average Directional Movement Index (ADX) und Moving Average Convergence/Divergence (MACD) Indikatoren.