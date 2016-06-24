A detecção de um padrão de "três índios" sobre a base do ZigZag.





Sobre o sistema:

Eu não vou dar aqui a descrição do sistema. Ele pode ser facilmente encontrado na rede.

"Três índios" é uma tradução do russo, provavelmente, não há outro nome em Inglês, me escreva nos comentários por favor...))

Eu só vou lembrar que o sistema é bastante crítico à situação geral do mercado. Somente o padrão em separado de uma situação de mercado não é um sinal para negociação.



Existem dois métodos básicos:

Negociar em uma tendência - método menos arriscado quando um padrão de coroas há a terminação da correção da tendência já desenvolvida, e dá um sinal para a sua continuação:





Negociação de reversão, o método mais perigoso quando uma mudança global da tendência é suposta, neste caso as ondas do padrão deve ser mais significativo sobre o tamanho em relação a uma tendência ou a sua última onda:







Opções:

Os inícios e as linhas médias estão localizadas nos 1º e 2º potenciais índios em conformidade.

extern int ExtDepth=10;//opção de zigzag

extern int ExtDeviation=5;

extern int ExtBackstep=3;

extern double K_MinWave = 0,6; // o tamanho mínimo de uma onda a partir do 1º índio em relação a uma onda do 2º, para filtrar as ondas pequenas

extern int Depth=3; /// profundidade de busca de um índio, representando o filtro, mas não mais que 10!

E mais histórico, cores e espessura de linhas...

Resultado: