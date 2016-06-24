Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Três Índios - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1238
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A detecção de um padrão de "três índios" sobre a base do ZigZag.
Sobre o sistema:
Eu não vou dar aqui a descrição do sistema. Ele pode ser facilmente encontrado na rede.
"Três índios" é uma tradução do russo, provavelmente, não há outro nome em Inglês, me escreva nos comentários por favor...))
Eu só vou lembrar que o sistema é bastante crítico à situação geral do mercado. Somente o padrão em separado de uma situação de mercado não é um sinal para negociação.
Existem dois métodos básicos:
Negociar em uma tendência - método menos arriscado quando um padrão de coroas há a terminação da correção da tendência já desenvolvida, e dá um sinal para a sua continuação:
Negociação de reversão, o método mais perigoso quando uma mudança global da tendência é suposta, neste caso as ondas do padrão deve ser mais significativo sobre o tamanho em relação a uma tendência ou a sua última onda:
Opções:
Os inícios e as linhas médias estão localizadas nos 1º e 2º potenciais índios em conformidade.
extern int ExtDepth=10;//opção de zigzag
extern int ExtDeviation=5;
extern int ExtBackstep=3;
extern double K_MinWave = 0,6; // o tamanho mínimo de uma onda a partir do 1º índio em relação a uma onda do 2º, para filtrar as ondas pequenas
extern int Depth=3; /// profundidade de busca de um índio, representando o filtro, mas não mais que 10!
E mais histórico, cores e espessura de linhas...
Resultado:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9623
Este EA simplesmente abre duas posições opostas no início de uma nova barra. Ambas as posições podem ganhar, perder ou empatar. Funciona melhor no período M5 e pode ser otimizado usando "apenas os preços de abertura".Market Way
Este indicador combina as melhores tradições de osciladores e indicadores para acompanhar a tendência
Exibição de qualquer instrumento, a sincronização em barras ou em dias.Alerta no Fechamento da Ordem
O indicador alerta o fechamento da ordem e relata sobre o seu lucro.