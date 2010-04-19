CodeBaseРазделы
Индикаторы

Три Индейца - индикатор для MetaTrader 4

Денис Орлов | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
13448
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Коротко:

Обнаружение паттерна "три индейца" на основе вершин Зигзага.

О системе:

Описание системы "Три индейца" здесь давать не буду - легко найдете в сети.
Напомню лишь, что система весьма критична к общей ситуации на рынке. Сам по себе паттерн в отрыве от рыночной ситуации не является сигналом для торговли.
Различают два основных метода:
торговля по тренду - менее рискованный метод, когда паттерн венчает собой окончание коррекции уже сложившегося тренда, и дает сигнал к его продолжению:


торговля на разворот, более рискованный метод, когда предполагается глобальная смена тенденции, в этом случае волны паттерна должны быть более значимые по размеру по отношению к тренду или его последней волне:

Настройки:

Начала и середины линий расположены на 1-м и 2-м предполагаемых индейцах соответственно.

extern int ExtDepth=10; // настройки зигзага
extern int ExtDeviation=5;
extern int ExtBackstep=3;

extern double K_MinWave=0.6; // минимальный размер волны от 1-го индейца по отношению к волне 2-го, чтобы отфильтровать маленькие волны
extern int Depth=3;/// глубина поиска 1 индейца с учетом фильтра, но не больше 10!

а дальше история, цвета и толщина линий...

Результат:




