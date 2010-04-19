Ставь лайки и следи за новостями
Три Индейца - индикатор для MetaTrader 4
- 13448
Коротко:
Обнаружение паттерна "три индейца" на основе вершин Зигзага.
О системе:
Описание системы "Три индейца" здесь давать не буду - легко найдете в сети.
Напомню лишь, что система весьма критична к общей ситуации на рынке. Сам по себе паттерн в отрыве от рыночной ситуации не является сигналом для торговли.
Различают два основных метода:
торговля по тренду - менее рискованный метод, когда паттерн венчает собой окончание коррекции уже сложившегося тренда, и дает сигнал к его продолжению:
торговля на разворот, более рискованный метод, когда предполагается глобальная смена тенденции, в этом случае волны паттерна должны быть более значимые по размеру по отношению к тренду или его последней волне:
Настройки:
Начала и середины линий расположены на 1-м и 2-м предполагаемых индейцах соответственно.
extern int ExtDepth=10; // настройки зигзага
extern int ExtDeviation=5;
extern int ExtBackstep=3;
extern double K_MinWave=0.6; // минимальный размер волны от 1-го индейца по отношению к волне 2-го, чтобы отфильтровать маленькие волны
extern int Depth=3;/// глубина поиска 1 индейца с учетом фильтра, но не больше 10!
а дальше история, цвета и толщина линий...
Результат:
