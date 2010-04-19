Коротко:

Обнаружение паттерна "три индейца" на основе вершин Зигзага.

О системе:

Описание системы "Три индейца" здесь давать не буду - легко найдете в сети.

Напомню лишь, что система весьма критична к общей ситуации на рынке. Сам по себе паттерн в отрыве от рыночной ситуации не является сигналом для торговли.

Различают два основных метода:

торговля по тренду - менее рискованный метод, когда паттерн венчает собой окончание коррекции уже сложившегося тренда, и дает сигнал к его продолжению:





торговля на разворот, более рискованный метод, когда предполагается глобальная смена тенденции, в этом случае волны паттерна должны быть более значимые по размеру по отношению к тренду или его последней волне:





Настройки:

Начала и середины линий расположены на 1-м и 2-м предполагаемых индейцах соответственно.

extern int ExtDepth=10; // настройки зигзага

extern int ExtDeviation=5;

extern int ExtBackstep=3;

extern double K_MinWave=0.6; // минимальный размер волны от 1-го индейца по отношению к волне 2-го, чтобы отфильтровать маленькие волны

extern int Depth=3;/// глубина поиска 1 индейца с учетом фильтра, но не больше 10!



а дальше история, цвета и толщина линий...

Результат:

