Three Indians - Indikator für den MetaTrader 4
Die Ermittlung des Musters "three Indians" auf der Basis des ZigZag-Indikators.
Über das System :
Ich liefere hier keine Beschreibung des Systems. Dieses kann einfach im Internet gefunden werden.
"Three Indians" ist eine Übersetzung aus dem Russischen, Möglicherweise wird es in der englischen Sprache anders bezeichnet.))
Ich möchte eben nur sagen, dass dieses System sehr kritisch auf verschiedene Marktsituationen reagiert. Das Muster alleine, ohne den Markt zu berücksichtigen, ist kein# Handelssignal.
Es gibt zwei grundlegende Methoden:
Der Handel mit dem Trend - Die weniger risikoreiche Methode, wenn ein Muster einen bestehenden Trends lediglich bestätigt:
Der Handel mit einer Trendumkehr ist die risikoreichere Methode, wenn eine Trendumkehr erwartet wird. in diesem Fall sollten die Wellen des Musters signifikanter sein in Bezug auf ihre Größe in Relation zu dem Trends oder der letzten Welle:
Optionen:
Die Anfänge und die Mitte der Linien befinden sich auf der ersten und der zweiten entsprechenden Three Indians.
extern int ExtDepth=10;//zigzag Optionen
extern int ExtDeviation=5;
extern int ExtBackstep=3;
extern double K_MinWave=0.6;// die kleinste Größe der Welle der 1st Indian in Relation zu der 2. Welle, um kleine Wellen herauszufiltern
extern int Depth=3;/// die Tiefe für die Suche nach der ersten Indian, nicht mehr als 10!
Und anschließend noch Historie, Farben und die Stärken der Linien...
Ergebnis:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9623
