Expert Advisors

TDSGlobal - Experte für den MetaTrader 4

Der Expert Advisor TDSGlobal verwendet die Indikatoren MACD, OsMA und WPR.

Den die Karte wurde darauf abgestimmt mit der Timeframe D1 zu arbeiten und den Währungspaaren USDCHF, GBPUSD, USDJPY and EURUSD.

TDSGlobal




Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9532

