Beschreibung:



Bei diesem Indikator haben Sie die Möglichkeit jede Timeframe anzugeben. Daher ist es möglich, den Stochastik für alle Perioden zu sehen. Ein Alarm wurde hinzugefügt wenn die markierte Zone betreten wird -30 und 30. Wenn Sie eine Timeframe auswählen, definieren Sie diese in Minuten und geben Sie die gewünschte Periode dann in in den Indikator ein. Dieser wird die am besten passendste Periode auswählen.



Wenn Sie zum Beispiel 1500 eingeben, dann wird der wöchentliche Stochastik angezeigt und wenn sie 55 eingeben, der stündliche. Die ausgewählte Timeframe wird in der oberen linken Ecke angezeigt.



Bild:





