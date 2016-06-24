Descrição:



No indicador há a capacidade de definir qualquer período de tempo, devido a isso, você pode ver os estocásticos de todos os períodos de tempo. Adicionado o alerta ao entrar na zona marcada -30 e 30. Ao escolher o TF necessário, defina com precisão o tempo em minutos, basta digitar o período que você está interessado e o indicador irá mostrar o mais adequado.



Por exemplo, digitando no indicador 1500, ele exibe os estocásticos semanais, e quando você digitar 55 - horário. O período selecionado é mostrado no canto superior esquerdo.



