Indicadores

3 Estocásticos em um - indicador para MetaTrader 4

Vladimir Khlystov | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
1288
Avaliação:
(6)
Publicado:
Descrição:

No indicador há a capacidade de definir qualquer período de tempo, devido a isso, você pode ver os estocásticos de todos os períodos de tempo. Adicionado o alerta ao entrar na zona marcada -30 e 30. Ao escolher o TF necessário, defina com precisão o tempo em minutos, basta digitar o período que você está interessado e o indicador irá mostrar o mais adequado.

Por exemplo, digitando no indicador 1500, ele exibe os estocásticos semanais, e quando você digitar 55 - horário. O período selecionado é mostrado no canto superior esquerdo.

Imagem:


