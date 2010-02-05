Ставь лайки и следи за новостями
3 Гистограмных стохастика в одном - индикатор для MetaTrader 4
В индикаторе есть возможность задавать любые таймфреймы, благодаря этому Вы можете видеть стохастики всех периодов одновременно. Добавлен алерт при заходе в зоны, обозначенные -30 и +30. При выборе ТФ необязательно точно задавать время в минутах, достаточно просто ввести интересующий Вас период и индикатор покажет самый подходящий. Например, при вводе 1500 индикатор отобразит недельный стохастик, а при вводе 55 - часовой. В окне индикатора в левом верхнем углу отображаются выбранные Вами ТФ.
