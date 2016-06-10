¡Buenas!

Panel móvil con indicadores de B. Williams, para la teoría del Caos de trading. Muestra la dirección de los indicadores AO, AC, y MACD.

Indicador:

Este indicador informativo está dedicado a todos los aficionados a la teoría y los métodos de Bill Williams.

El indicador ayudará a todos los que acaban de empezar a estudiar las teorías de B. W. para la mejor visualización del proceso del análisis del gráfico, según el método del autor. También será útil para los que buscan constantemente algo nuevo e intentan cambiar este método para lo mejor. Su función es bastante simple: facilita la percepción de las señales que llegan de los indicadores usados en el sistema de B. W., así como ayuda a ahorrar el área de trabajo del gráfico tan valiosa.

Paneles:

Pues, yo publico este panel más bien como ejemplo de creación de un panel informativo: estático y móvil. Además, se muestra el ejemplo del cambio visual de las opciones, sin llamar la ventana de parámetros.

Williams_Inds.mq4 - código del panel que se desplaza manualmente por el gráfico.

Williams_IndsS.mq4 - panel estático con el ajuste previo de su posición.

Panel móvil.

El panel se posiciona respecto a las barras del gráfico, contando desde la primera barra visible a la izquierda, y respecto al precio máximo en el gráfico. No es el algoritmo más cómodo y tiene algunas inconveniencias a la hora de cambiar TF.

Para desplazar el panel al lugar necesario, hay que seleccionar su contorno (rectángulo) con doble clic, y arrastrar pillando por el centro. Cuando llega nuevo tick, el contenido del panel “saltará” dentro del contorno.

Se puede mover manualmente sólo hacia abajo y a la derecha desde la posición anterior. Si ha movido demasiado, pulse la tecla DELETE para eliminar el contorno seleccionado.

Después de eso el contorno y el panel volverán a la esquina superior izquierda de la pantalla y podrá desplazarlo de nuevo.

Aparte de las flechas y el texto de los indicadores, el panel contiene dos pequeños símbolos: manecilla y campanilla.

La “manecilla” sirve para activar/desactivar el arrastre manual. La desactivación fija el panel.La activación/desactivación también ocurre con la selección del símbolo “manecilla” y su eliminación con la tecla DELETE, o a través del menú.

El símbolo se recupera con otro color y con la opción conmutada.

La “campanilla” funciona de la misma manera, envía la señal sobre el movimiento unidireccional de los indicadores y se desactiva automáticamente.

Panel estático.

El panel estático es más sencillo. Se controla con los parámetros de las coordenadas en píxeles y la esquina de ubicación (corner).

***

Ambos paneles tienen dos temas de colores para el gráfico blanco y negro, a su gusto.

El parámetro White_Chart_Theme (Tema del gráfico blanco) determina el tema a usar.

Conclusión.

A base de este ejemplo, puede crear los paneles informativos que mejor le convengan.