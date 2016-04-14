Grüße an alle.

Die schönen Ferien stehen an und ich möchte Ihnen allen etwas

Spezielles

, globales präsentieren!..

Megalomania, whether know, well and there's nothing to be done... ))

Und somit präsentiere ich Ihnen heute:

Ein universeller Multi-Chart mit einer Liste von Währungen und deren Perioden und Kursangaben an einer gewünschten Position.

Universalität .

Was ist deine Universalität?

Die Auswählbarkeit einer nicht limitierten Anzahl von Währungen welche sie darstellen möchten und auch deren Reihenfolge. Die Einstellbarkeit der Breite der Darstellung jedes Währungspaares. Für jedes Währungspaar kann eine eigene Periode festgelegt werden. Die grafisch festlegbare Position eines Multi-Charts innerhalb eines Fensters Die Möglichkeit weitere Informationen (in dem Programmcode) hinzuzufügen.

Verwendung:

Dieses Werkzeug ist nützlich für die Analyse der Bewegung von vielen Währungspaaren oder auch nur einen Währungspaar mit unterschiedlichen Perioden. Und um die Korrelation oder die sehr bekannte Gruppen-Bewegung zu analysieren.

Zum Beispiel sind die letzten zwei Faktoren, auf dem Bild gut zu erkennen:

In dem selben Fenster wird die "Hand" angezeigt, was bedeutet, dass der Multichart innerhalb des Fensters bewegt werden kann . Die Korrektur der Position wird mit jedem neuen Tick ausgeführt oder über einen manuellen Refresh.

Einstellungen.

Einstellungen des Charts: Instruments = "EURUSD240 EURUSD60 EURUSD30 EURUSD15 EURUSD5 EURUSD1" ; Die Liste der Finanzinstrumente Bars_ = 12 ; die Weite der , Menge der Bars ChartsGap = 1 ; Der Abstand zwischen den Charts, Menge der Bars GoldColor=False; um in das "gold" Farb-schema zu wechseln, (für Einen schwarzen Hintergrund) Einstellungen der Linien: VertLineColor=Blue; Farbeder vertikalen Linien VertLineWidth= 1 ; Die Dicke der vertikalen Linien VertLineStyle= 2 ; Der Stil der vertikalen Linien wenn die Dicke kleiner als 2 ist. Einstellungen für den Text: TextY= 60 ; Ein Abstand von der oberen Linie des Textes zur unteren Ecke, in Punkten TextYStep= 20 ; Höhe der Linien, in Punkten FontSize= 10 ; Die Schriftgröße TextColor=Blue; Farbe des Textes UpColor=Green; Farbe des Textes bei einem ansteigenden Kurs DnColor=Red; Farbe Des Textes bei einem abfallenden Kurs

Die Finanzinstrumente in der Liste müssen mit einem Leerzeichen voneinander getrennt werden.

Wenn Sie die Periode eines Finanzinstruments ändern wollen, dann schreiben Sie diese direkt hinter das Finanzinstrument ohne Leerzeichen.

Wenn Sie dieses Tool "abschalten möchten", dann setzen Sie ein - (minus) Zeichen davor .

Beispiel,

Instruments = "EURUSD240 EURUSD60 EURUSD30 -EURUSD15"

...Zeichnet die Charts von EURUSD mit den Perioden H4 H1 und M30.

Instruments = "EURUSD240 EURUSD60 EURUSD30 EURUSD15 EURUSD5 EURUSD1" - Auf einem Bild:

*

Das ursprüngliche Finanzinstrument eines Fensters kann mittels SMA mit der Periode 1 und durch das zuweisen der gleichen Farbe wie der des Hintergrundes und der Verwendung des Linien-Modus versteckt werden.

Vorsorglich habe ich am oberen Rand des Fensters einen Warnhinweis eingeblendet.

Denken Sie daran, hier nicht zu handeln!

Vergessen Sie nicht, dass es sich in diesem Fenster um ein ursprünglich anderes Symbol handelt. Dieser Chart wird mit jedem Tick aktualisiert oder über die Refresh-Funktion. Wie Sie sehen können ist noch genug Platz für das Hinzufügen von weiteren Informationen anderer Währungspaare vorhanden. Für diesen Zweck habe ich in den Block LABELS, den ich weiter unten kommentiert habe, ein paar Linie (Wir können noch mehr hinzufügen)

string Text= DoubleToStr (c, Digits ); DrawText( LName+ "_1" , Time [B- 6 ], WindowPriceMin ()+TextY* Point , Symb, 0 , TextColor, FontSize, 0 ) ; DrawText( LName+ "_2" , Time [B- 4 ], WindowPriceMin ()+(TextY-TextYStep)* Point , perStr, 0 , TextColor, FontSize, 0 ) ; DrawText( LName+ "_3" , Time [B- 5 ], WindowPriceMin ()+(TextY- 2 *TextYStep)* Point , Text, 0 , pColor, FontSize, 0 ) ;

TextY=60; Ein Abstand von der oberen Linie des Textes zur unteren Ecke in Punkten

TextYStep=20; Höhe der Linien in Punkten

FontSize=10; Die Schriftgröße

Zusammenfassung

Hier habe ich für Sie das neue Werkzeug für die Erforschung und Eroberung des Marktes!