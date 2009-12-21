Привет вам!

К нам приходит любимый праздник и мне захотелось подарить всем нам что-нибудь этакое, глобальное!

Мания величия, знаете ли, ну а что поделаешь...

И так я представляю сегодня:

Универсальный мульти-график валют, с настройкой списка валют, диапазона отображения, периода и положения в окне.

Универсальность.

В чем его универсальность?

Выбор неограниченного числа валют, нужных вам и в удобном для вашей работы порядке. Настройка диапазона отображения, т.е. ширины графика каждой валюты. Настройка периода для каждой валюты по отдельности. Визуальная(!) настройка общего положения мульти чарта в окне графика. Возможность добавления (программно) дополнительной информации для отображения.

Использование.

МультиГрафик удобен для анализа движения нескольких валют или одной валюты на разных периодах, для выявления корреляции (взаимосвязи валют), или знаменитого группового движения.

Два последних фактора, например хорошо видны на картинке:

На этой же картинке показана ручка (handle), с помощью которой мульти график можно перетаскивать выше-ниже в окне. Изменение положения происходит по приходу нового тика, либо при ручном обновлении графика - Обновить.

Настройки.

настройка таблиц : Instruments = "EURUSD240 EURUSD60 EURUSD30 EURUSD15 EURUSD5 EURUSD1" ; список инструментов Bars_ = 12 ; диапазон графиков , количество бар ChartsGap = 1 ; отступы между гафиками , количество бар GoldColor = False ; переключение в "золотую" цветовую схему , для черного фона

настройка линий : VertLineColor = Blue ; цвет вертикальных линий VertLineWidth = 1 ; ширина вертикальных линий VertLineStyle = 2 ; стиль вертикальных линий , если ширина меньше 2

настройка текста : TextY = 60 ; отступ верхней строчки текста от нижнего края , пункты TextYStep = 20 ; высота строчек , пункты FontSize = 10 ; размер шрифта TextColor = Blue ; цвет текста UpColor = Green ; цвет текста растущей цены DnColor = Red ; цвет текста падающей цены

Инструменты в списке должны следовать через пробел.

Если требуется изменить период инструмента - после него без пробела дописывается периода.

Если требуется "выключить" инструмент - перед ним ставится - (минус);

Например,

Instruments= " EURUSD 240 EURUSD 60 EURUSD 30 -EURUSD 15"

выведет графики EURUSD по периодам H4, H1 и M30.

Instruments="EURUSD240 EURUSD60 EURUSD30 EURUSD15 EURUSD5 EURUSD1" - как на картинке:

Оригинальный график окна можно скрыть с помощью SMA с периодом 1 и цветом фона, если переключить график в вид линии.

На всякий случай, я поставил в верху окна предупредительную табличку

Remember NOT to trade here! Помните, НЕ торговать здесь!

чтобы вы случайно не начали торговать здесь, позабыв об оригинальном графике этого окна.

Сам мультичарт также обновляется по приходу новых тиков именно оригинального инструмента графика, либо вручную - Обновить.

И наконец, как вы видите на графике осталось еще много места, и вы можете добавить в индикатор больше текстовых меток для отображения нужной вам информации.

Для этого, в блоке LABELS я закомментировал пару строчек(вы можете добавлять еще)

/// LABELS string Text = DoubleToStr ( c , Digits ) ; DrawText ( LName + "_1" , Time [ B - 6 ] , WindowPriceMin ( ) + TextY * Point , Symb , 0 , TextColor , FontSize , 0 ) ; DrawText ( LName + "_2" , Time [ B - 4 ] , WindowPriceMin ( ) + ( TextY - TextYStep ) * Point , perStr , 0 , TextColor , FontSize , 0 ) ; DrawText ( LName + "_3" , Time [ B - 5 ] , WindowPriceMin ( ) + ( TextY - 2 * TextYStep ) * Point , Text , 0 , pColor , FontSize , 0 ) ; //DrawText( LName+"_4", Time[B-5], WindowPriceMin()+(TextY-3*TextYStep)*Point, NewText, 0, pColor, FontSize,0) ; //DrawText( LName+"_5", Time[B-5], WindowPriceMin()+(TextY-4*TextYStep)*Point, NewText, 0, pColor, FontSize,0) ;

Здесь, вместо NewText вы можете вставить строчку с дополнительной нужной вам информацией по инструменту Symb (смотрите в коде).

Затем, подберите оптимальное положение строчек параметрами

TextY=60; отступ верхней строчки текста от нижнего края, пункты

TextYStep=20; высота строчек, пункты

FontSize=10; размер шрифта

