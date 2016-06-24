Participe de nossa página de fãs
SuperMultiChart - indicador para MetaTrader 4
1527
-
Saudações para você!
A feirado santo veio até nós e eu gostaria de apresentar a todos algoespecial, global!..
Megalomania, quer saber, bom, e não há nada a ser feito...))
E assim, eu represento hoje:
O multi-gráfico universal de moedas, com a lista alterada dos pares, um intervalo de exibição, o período e a posição em uma janela.
Universalidade.
O que é universalidade?
- A escolha de um número ilimitado de pares de moedas necessárias para você e na ordem conveniente para o seu trabalho.
- Definição de um intervalo de exibição, ou seja, a largura do gráfico de cada par.
- Definição do período para cada moeda separadamente.
- Definição visual (!) da posição general do multi-gráfico em uma janela.
- Oportunidade de adicionar ( no código do programa) informações adicionais para exibição.
Utilização.
O Multi-gráfico é conveniente para a análise do movimento de vários ou apenas um par sobre diferentes períodos, para revelar correlação (inter-relação dos pares), ou o movimento de grupo bem conhecido.
Os dois últimos fatores, por exemplo, são bem visíveis em uma imagem:
Na mesma imagem, o "manipulador" é exibido, por meio da qual o multi-gráfico pode ser movido para cima-abaixo em uma janela. A mudança da posição ocorre no momento da chegada de um novo tick, ou na atualização manual do gráfico - Atualizar.
Configurações.
Definição dos gráficos: Instruments ="EURUSD240 EURUSD60 EURUSD30 EURUSD15 EURUSD5 EURUSD1"; a lista dos Instrumentos Bars_ =12; o intervalo dos gráficos, quantidade de barras ChartsGap =1; espaço entre os gráficos, quantidade de barras GoldColor=False; altera o fundo para o esquema de cor "dourada" Definição das linhas: VertLineColor=Blue; cor da linha vertical VertLineWidth=1; largura das linhas verticais VertLineStyle=2; estilo das linhas verticais se a largura for menor que 2 Definição do texto: TextY=60; o espaço da linha superior do texto a partir da borda inferior, pontos TextYStep=20; altura das linhas, pontos FontSize=10; o tamanho da fonte TextColor=Blue; cor do texto UpColor=Green; cor do texto do preço em crescimento DnColor=Red; cor do texto do preço em queda
Os Instrumentos na lista devem ser seguidos através de um espaço. Se for necessário alterar o período do Instrumento - escreva o período após ele, sem o espaço. Se for necessário "desligar" a ferramenta - coloque - (menos) antes dele. Por exemplo, Instruments = "EURUSD240 EURUSD60 EURUSD30 -EURUSD15" ...irá chamar os gráficos de EURUSD nos períodos H4, H1 e M30. Instruments = "EURUSD240 EURUSD60 EURUSD30 EURUSD15 EURUSD5 EURUSD1" - como na imagem: * O instrumento original de uma janela pode ser escondida por meio da SMA com o período 1 e a cor do fundo, se mudar o gráfico para o modo de linha. No caso, eu coloquei o tablet de precaução no topo de uma janela Lembre-se de não negociar aqui! Caso você não começou a negociar aqui, tendo esquecido o instrumento original desta janela. O multichart é atualizado na chegada de novos ticks da ferramenta original do gráfico, ou manualmente - Atualizar. E, finalmente, como você pode ver no gráfico ainda havia muitos lugares, e você pode adicionar o indicador e mais legendas de texto para exibir as informações necessárias. Para este efeito, no bloco LABELS, eu comentei abaixo
Em resumo
Bom, aqui está para você a nova ferramenta universal para pesquisa e conquista do mercado!
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9406
