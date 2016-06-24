CodeBaseSeções
Saudações para você!

A feirado santo veio até nós e eu gostaria de apresentar a todos algo

especial, global!..

Megalomania, quer saber, bom, e não há nada a ser feito...))

E assim, eu represento hoje:

O multi-gráfico universal de moedas, com a lista alterada dos pares, um intervalo de exibição, o período e a posição em uma janela.

Universalidade.

O que é universalidade?

  1. A escolha de um número ilimitado de pares de moedas necessárias para você e na ordem conveniente para o seu trabalho.
  2. Definição de um intervalo de exibição, ou seja, a largura do gráfico de cada par.
  3. Definição do período para cada moeda separadamente.
  4. Definição visual (!) da posição general do multi-gráfico em uma janela.
  5. Oportunidade de adicionar ( no código do programa) informações adicionais para exibição.

Utilização.

O Multi-gráfico é conveniente para a análise do movimento de vários ou apenas um par sobre diferentes períodos, para revelar correlação (inter-relação dos pares), ou o movimento de grupo bem conhecido.

Os dois últimos fatores, por exemplo, são bem visíveis em uma imagem:

Na mesma imagem, o "manipulador" é exibido, por meio da qual o multi-gráfico pode ser movido para cima-abaixo em uma janela. A mudança da posição ocorre no momento da chegada de um novo tick, ou na atualização manual do gráfico - Atualizar.

Configurações.

Definição dos gráficos:
Instruments ="EURUSD240 EURUSD60 EURUSD30 EURUSD15 EURUSD5 EURUSD1"; a lista dos Instrumentos
Bars_ =12; o intervalo dos gráficos, quantidade de barras
ChartsGap =1; espaço entre os gráficos, quantidade de barras
GoldColor=False; altera o fundo para o esquema de cor "dourada"
Definição das linhas:
VertLineColor=Blue; cor da linha vertical
VertLineWidth=1; largura das linhas verticais
VertLineStyle=2; estilo das linhas verticais se a largura for menor que 2
Definição do texto:
TextY=60; o espaço da linha superior do texto a partir da borda inferior, pontos
TextYStep=20; altura das linhas, pontos
FontSize=10; o tamanho da fonte
TextColor=Blue; cor do texto
UpColor=Green; cor do texto do preço em crescimento
DnColor=Red; cor do texto do preço em queda

Os Instrumentos na lista devem ser seguidos através de um espaço.

Se for necessário alterar o período do Instrumento - escreva o período após ele, sem o espaço.

Se for necessário "desligar" a ferramenta - coloque - (menos) antes dele.

Por exemplo,

Instruments = "EURUSD240 EURUSD60 EURUSD30 -EURUSD15"

...irá chamar os gráficos de EURUSD nos períodos H4, H1 e M30.

Instruments = "EURUSD240 EURUSD60 EURUSD30 EURUSD15 EURUSD5 EURUSD1" - como na imagem:

*

O instrumento original de uma janela pode ser escondida por meio da SMA com o período 1 e a cor do fundo, se mudar o gráfico para o modo de linha.

No caso, eu coloquei o tablet de precaução no topo de uma janela

Lembre-se de não negociar aqui!

Caso você não começou a negociar aqui, tendo esquecido o instrumento original desta janela.

O multichart é atualizado na chegada de novos ticks da ferramenta original do gráfico, ou manualmente - Atualizar.

E, finalmente, como você pode ver no gráfico ainda havia muitos lugares, e você pode adicionar o indicador e mais legendas de texto para exibir as informações necessárias. Para este efeito, no bloco LABELS, eu comentei abaixo

um par de linhas (você pode adicionar mais)

/// LABELS
string Text=DoubleToStr(c, Digits);
DrawText( LName+"_1", Time[B-6], WindowPriceMin()+TextY*Point, Symb, 0, TextColor, FontSize,0) ; 
DrawText( LName+"_2", Time[B-4], WindowPriceMin()+(TextY-TextYStep)*Point, perStr, 0, TextColor, FontSize,0) ;
DrawText( LName+"_3", Time[B-5], WindowPriceMin()+(TextY-2*TextYStep)*Point, Text, 0, pColor, FontSize,0) ; 
//DrawText( LName+"_4", Time[B-5], WindowPriceMin()+(TextY-3*TextYStep)*Point, NewText, 0, pColor, FontSize,0) ;
//DrawText( LName+"_5", Time[B-5], WindowPriceMin()+(TextY-4*TextYStep)*Point, NewText, 0, pColor, FontSize,0) ;

TextY=60; um espaço do topo da linha de texto a partir da margem inferior, pontos

TextYStep=20; altura das linhas, pontos

FontSize=10; o tamanho de uma fonte

Em resumo

Bom, aqui está para você a nova ferramenta universal para pesquisa e conquista do mercado!

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9406

