Saudações para você! A feirado santo veio até nós e eu gostaria de apresentar a todos algo especial, global!..

Megalomania, quer saber, bom, e não há nada a ser feito...))

E assim, eu represento hoje:

O multi-gráfico universal de moedas, com a lista alterada dos pares, um intervalo de exibição, o período e a posição em uma janela.

Universalidade.

O que é universalidade?

A escolha de um número ilimitado de pares de moedas necessárias para você e na ordem conveniente para o seu trabalho. Definição de um intervalo de exibição, ou seja, a largura do gráfico de cada par. Definição do período para cada moeda separadamente. Definição visual (!) da posição general do multi-gráfico em uma janela. Oportunidade de adicionar ( no código do programa) informações adicionais para exibição.

Utilização.

O Multi-gráfico é conveniente para a análise do movimento de vários ou apenas um par sobre diferentes períodos, para revelar correlação (inter-relação dos pares), ou o movimento de grupo bem conhecido.

Os dois últimos fatores, por exemplo, são bem visíveis em uma imagem:

Na mesma imagem, o "manipulador" é exibido, por meio da qual o multi-gráfico pode ser movido para cima-abaixo em uma janela. A mudança da posição ocorre no momento da chegada de um novo tick, ou na atualização manual do gráfico - Atualizar.

Configurações.

Definição dos gráficos : Instruments = "EURUSD240 EURUSD60 EURUSD30 EURUSD15 EURUSD5 EURUSD1" ; a lista dos Instrumentos Bars_ = 12 ; o intervalo dos gráficos , quantidade de barras ChartsGap = 1 ; espaço entre os gráficos , quantidade de barras GoldColor = False ; altera o fundo para o esquema de cor "dourada" Definição das linhas : VertLineColor = Blue ; cor da linha vertical VertLineWidth = 1 ; largura das linhas verticais VertLineStyle = 2 ; estilo das linhas verticais se a largura for menor que 2 Definição do texto : TextY = 60 ; o espaço da linha superior do texto a partir da borda inferior , pontos TextYStep = 20 ; altura das linhas , pontos FontSize = 10 ; o tamanho da fonte TextColor = Blue ; cor do texto UpColor = Green ; cor do texto do preço em crescimento DnColor = Red ; cor do texto do preço em queda

Os Instrumentos na lista devem ser seguidos através de um espaço. Se for necessário alterar o período do Instrumento - escreva o período após ele, sem o espaço. Se for necessário "desligar" a ferramenta - coloque - (menos) antes dele. Por exemplo, Instruments = "EURUSD240 EURUSD60 EURUSD30 -EURUSD15" ...irá chamar os gráficos de EURUSD nos períodos H4, H1 e M30. Instruments = "EURUSD240 EURUSD60 EURUSD30 EURUSD15 EURUSD5 EURUSD1" - como na imagem: * O instrumento original de uma janela pode ser escondida por meio da SMA com o período 1 e a cor do fundo, se mudar o gráfico para o modo de linha. No caso, eu coloquei o tablet de precaução no topo de uma janela Lembre-se de não negociar aqui! Caso você não começou a negociar aqui, tendo esquecido o instrumento original desta janela. O multichart é atualizado na chegada de novos ticks da ferramenta original do gráfico, ou manualmente - Atualizar. E, finalmente, como você pode ver no gráfico ainda havia muitos lugares, e você pode adicionar o indicador e mais legendas de texto para exibir as informações necessárias. Para este efeito, no bloco LABELS, eu comentei abaixo um par de linhas (você pode adicionar mais)

/// LABELS string Text = DoubleToStr ( c , Digits ) ; DrawText ( LName + "_1" , Time [ B - 6 ] , WindowPriceMin ( ) + TextY * Point , Symb , 0 , TextColor , FontSize , 0 ) ; DrawText ( LName + "_2" , Time [ B - 4 ] , WindowPriceMin ( ) + ( TextY - TextYStep ) * Point , perStr , 0 , TextColor , FontSize , 0 ) ; DrawText ( LName + "_3" , Time [ B - 5 ] , WindowPriceMin ( ) + ( TextY - 2 * TextYStep ) * Point , Text , 0 , pColor , FontSize , 0 ) ; //DrawText( LName+"_4", Time[B-5], WindowPriceMin()+(TextY-3*TextYStep)*Point, NewText, 0, pColor, FontSize,0) ; //DrawText( LName+"_5", Time[B-5], WindowPriceMin()+(TextY-4*TextYStep)*Point, NewText, 0, pColor, FontSize,0) ;

TextY=60; um espaço do topo da linha de texto a partir da margem inferior, pontos

TextYStep=20; altura das linhas, pontos

FontSize=10; o tamanho de uma fonte

Em resumo

Bom, aqui está para você a nova ferramenta universal para pesquisa e conquista do mercado!