Multi Moving Average - Indikator für den MetaTrader 4
Multi Moving Average - Diese Indikator zeigt Informationen über vier gleitende Durchschnitte in einem separaten Fenster.
Für jeden der gleitenden Durchschnitte können Sie die Parameter in dem Eigenschaftenfenster des Indikators verändern:
- Averaging Period (Periode).
- Averaging Method (ma_method).
- Der Preis-Typ, der für die Berechnung verwendet werden soll (applied_price).
Und viele Optionen für Text Labels:
Er wurde dazu entwickelt, um auch bei einem entfernen des Charts (Speziell bei den gleitenden Durchschnitten), die wichtigsten Information trotzdem behalten zu können.
1. Zeigt den aktuellen Status der gleitenden Durchschnitte - steigend oder fallend (Unter Verwendung der verschiedenen Farben für Rechtecke/Pfeile)
2. Er zeigt den aktuellen Status der gleitenden Durchschnitte relativ zu dem Kurs (Oder dem gleitenden Durchschnitt mit der Periode 1) - und ob er darunter oder darüber liegt (unter Verwendung verschiedener Farben für die Text-Labels)
Durch die Verwendung und Konfiguration der Perioden dieser gleitenden Durchschnitte wird es möglich, den Trend des Marktes, ohne die Verwendung von gleitenden Durchschnitten auf dem Chart, zu verstehen!
Wenn Sie Fragen oder Verbesserungsvorschläge haben dann senden Sie mir bitte eine Private Nachricht.
Nachtrag:
Beachten Sie, dass dieses eine Übersetzung der originalen Russischen Version ist.
Wenn Sie Fragen an den Autor, Vorschläge oder Kommentar abgeben wollen, ist es besser wenn Sie sie hier hin schreiben.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9402
