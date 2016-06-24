Autor:

Alex5757000



Multi Médias Móveis - é um indicador que mostra as informações sobre 4 Médias Móveis em uma janela separada.

Você pode mudar os parâmetros de entrada na janela de Propriedades do Indicador para qualquer uma das médias móveis:

Período da média (period).

Método da Média (ma_method).

O preço utilizado para o cálculo (applied_price).

e muitas opções de rótulos de texto:





Ele foi criado para "descarregar" a tabela de preços (especialmente das médias móveis), mas guardar as informações úteis.



1. Ele mostra o estado atual das médias móveis - subida ou descida (usando as cores diferentes para as caixas/setas)

2. Ele mostra o estado atual das médias móveis em relação ao preço (ou Média Móvel com o período de 1) - ela está acima ou abaixo (usando as cores diferentes para os rótulos de texto)



Assim, configurando os períodos das Médias Móveis, é possível entender a tendência do mercado sem usar as médias móveis no gráfico de preço!

Imagem:











Se você tiver perguntas para melhorar o indicador, envie para mim uma mensagem privada.

Observação do editor:

Note que ela é uma tradução espelho da versão Russa original.



Se você tiver alguma dúvida, sugestões ou comentários, é melhor publicá-las lá.

