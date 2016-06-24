CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Multi Médias Móveis - indicador para MetaTrader 4

[Deleted] | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
2163
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor:

Alex5757000

Multi Médias Móveis - é um indicador que mostra as informações sobre 4 Médias Móveis em uma janela separada.

Você pode mudar os parâmetros de entrada na janela de Propriedades do Indicador para qualquer uma das médias móveis:

  • Período da média (period).
  • Método da Média (ma_method).
  • O preço utilizado para o cálculo (applied_price).

e muitas opções de rótulos de texto:


Ele foi criado para "descarregar" a tabela de preços (especialmente das médias móveis), mas guardar as informações úteis.

1. Ele mostra o estado atual das médias móveis - subida ou descida (usando as cores diferentes para as caixas/setas)

2. Ele mostra o estado atual das médias móveis em relação ao preço (ou Média Móvel com o período de 1) - ela está acima ou abaixo (usando as cores diferentes para os rótulos de texto)

Assim, configurando os períodos das Médias Móveis, é possível entender a tendência do mercado sem usar as médias móveis no gráfico de preço!

Imagem:



Se você tiver perguntas para melhorar o indicador, envie para mim uma mensagem privada.

Observação do editor:

Note que ela é uma tradução espelho da versão Russa original.

Se você tiver alguma dúvida, sugestões ou comentários, é melhor publicá-las .

Se você achou este código útil para fins de negociação ou educacionais, não se esqueça de agradecer o autor.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9402

Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo

Feliz Ano Novo 2010

O Índice do Dólar DXY O Índice do Dólar DXY

Este indicador calcula e exibe o índice do dólar e 2 médias móveis definíveis. Editado dia 18 de setembro de 2015 - atualizado o link para a descrição oficial e cálculo da ICE Futures U.S.

Williams_Ind Williams_Ind

O painel que se move com os indicadores de B.Williams, para a estratégia de negociação Chaos. Ele mostra um sentido dos indicadores AO, AC, e MACD.

SuperMultiChart SuperMultiChart

O multi-gráfico universal de moedas, com a lista alterada dos pares, um intervalo de exibição, o período e a posição em uma janela.