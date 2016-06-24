Participe de nossa página de fãs
Multi Médias Móveis - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 2163
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor:
Multi Médias Móveis - é um indicador que mostra as informações sobre 4 Médias Móveis em uma janela separada.
Você pode mudar os parâmetros de entrada na janela de Propriedades do Indicador para qualquer uma das médias móveis:
- Período da média (period).
- Método da Média (ma_method).
- O preço utilizado para o cálculo (applied_price).
e muitas opções de rótulos de texto:
Ele foi criado para "descarregar" a tabela de preços (especialmente das médias móveis), mas guardar as informações úteis.
1. Ele mostra o estado atual das médias móveis - subida ou descida (usando as cores diferentes para as caixas/setas)
2. Ele mostra o estado atual das médias móveis em relação ao preço (ou Média Móvel com o período de 1) - ela está acima ou abaixo (usando as cores diferentes para os rótulos de texto)
Assim, configurando os períodos das Médias Móveis, é possível entender a tendência do mercado sem usar as médias móveis no gráfico de preço!
Imagem:
Se você tiver perguntas para melhorar o indicador, envie para mim uma mensagem privada.
