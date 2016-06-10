Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Sig_CCI - indicador para MetaTrader 4
Descripción:
Este indicador se basa en CCI simple.
Cuando CCI cruza el nivel 100 de arriba abajo, se da la señal de venta.
Cuando CCI cruza el nivel -100 de abajo arriba, se da la señal de compra.
Es muy fácil. Da bastante buenas señales. Claro que hay señales falsas pero se filtran con un filtro.
También se puede orden para cada señal, con SL a 2-3 puntos más alto/bajo del precio máximo/mínimo para 2-3 velas anteriores. El valor de Take Profit se coloca según la visión y codicia de cada uno :)
