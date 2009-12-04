Индикатор не рисует сам, он только проверяет Ваши действия и подсказывает если что то не так.

Рассмотрим работу поэтапно:

1.ВОЛНА Вы рисуете любую трендовую линию по фракталам и называете ее "1<пробел>*****" например: "1 волна", при первом тике, или чтоб не дожидаться тика, правой кнопкой мыши делаете обновление. Получаете следующую картину:

Пунктирная линия и прямоугльник на конце показывают предполагаемое движение цены, если волна определена верно, то цена придет именно в этот прямоугольник. V - средний объем в 1 волне. После этого мы дожидаесмя нижнего фрактала и переименовываем пунктирную линию в "2 волна".(Принципиальна толко цифра и пробел за ней). Перемещаем конец этой линии на нижний, вновь сформированный фрактал, и получаем предполагаемое движение цены в 3й волне:

(если перемещение произойдет на бар, на котором нет фрактала, индикатор выдаст предупреждение, и попробует переместить линию сам. Если линия не перемешена индикатором, то самостоятельно сместите ее на фрактал)







После прохождения ценой прямоугольника, (в данном примере цена проходит даже выше намеченной цели) переименовываем пунктирную линии в "3 волна" и передвигаем ее край на верхний фрактал, получаем:

Индикатор предупреждает нас о том, что средний обьем в 3 волне всегда выше, чем в 1. Значит есть вероятность, что мы ошиблись в определении волны. Но тем не менее мы достигли нужной цели, можем продолжать. После прохождения ценой намеченной цели и после образования фрактала переименовавыем пунктирную линию в "4 волна", перемещаем конец на фрактал, получаем:

Дальше дожидаемся верхнего фрактала в намеченной цели и рисуем откат "a b c" Более подробно о том, как находить ВОЛНЫ ЭЛЛИОТА написано в книге Билла Вильямса "Торговый хаос", поэтому для использования данного индикатора, рекомендую сначала изучить данную литературу.



Советы:

Упростить задачу построения первой линии поможет индикатор "Fractals.mq4". Размещать ордера лучше не сразу после фрактала, а дождавшись движения цены в нужном направлении, при этом зарабатываете меньше, но и риск меньше. SL и разворот рекомендую ставить по той же теории Билла Вильямса.

