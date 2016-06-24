Autor:

Vladimir Hlystov

O indicador não desenhar as ondas de Elliott, mas ajuda a defini-las.

Vamos considerar como ele funciona:

1. A ONDA. Primeiramente, você deve desenhar qualquer linha de tendência usando Fractais e definir seu nome na seguinte forma: "1<espaço>*****", por exemplo:"1 wave". Após o primeiro tick, ou se você não quiser esperar por ele, atualize usando o botão direito do mouse você receberá verá uma imagem como esta:

A linha pontilhada com retângulos mostra o movimento do preço estimado, e se a onda tiver sido definida corretamente, os preços irão entrar no retângulo estimado. V é o volume médio na primeira onda.

Depois disso, nós aguardamos para o fractal inferior e alteramos o nome da linha pontilhada para "2 wave"(Note que o número e o espaço depois são importantes). Agora passando para o fim dessa linha no próximo fractal formado (inferior) e vamos começar o movimento do preço estimado na 3º onda:

(Se você tiver movido a linha para a barra sem fractal, o indicador irá informá-lo sobre isso e vai tentar mover a linha para sua própria visão. Se a linha não for movido pelo indicador, você deve mover o fractal manualmente)

Depois do preço chegar no retângulo (no nosso caso, temos o movimento, o preço se moveu acima da meta estimada), você deve renomear a linha pontilhada para "3 wave" e removê-lo para o fractal superior. O resultado será o seguinte:

O indicador informa-nos, que o volume médio na terceira onda é sempre maior do que na primeira onda. Portanto, é possível que a nossa definição de onda estivesse errada.

Mas de qualquer forma, atingimos o alvo estimada e podemos continuar.

Depois do preço atingir a meta estimada e após a formação do próximo fractal, nós alteramos o nome da linha pontilhada para "4 wave" e removemos o seu fim do fractal:

Além disso, devemos esperar o fractal superior na meta estimada e desenhar a retração "abc". Leia o livro "Trade Chaos", de Bill Williams para os detalhes.

Recomendações:

O indicador "Fractals.mq4" (também aqui anexado) ajuda a desenhar a primeira linha. Não coloque ordens, logo após o fractal, é melhor esperar o movimento dos preços na direção estimada. Naturalmente, em tal caso o resultado será menor, mas o risco será o mesmo. Eu recomendo colocar o Stop Loss como aconselhado por Bill Williams.



Observação do editor:

Note que ela é uma tradução espelho da versão Russa original.

Se você tiver alguma dúvida, sugestões ou comentários, é melhor publicá-las lá.

Se você achou este código útil para fins de negociação ou educacionais, não se esqueça de agradecer o autor.