Urheber

Vladimir Hlystov

Dieser Indikator zeichnet keine Elliott-Wellen, aber er hilft Ihnen diese zu definieren.

Lassen wir uns anschauen, wie es funktioniert:

1. Die Welle. Als erstes malen Sie eine Trendlinie mithilfe von Fraktalen und definieren sie ihren Namen in der folgenden Form : "1<space>*****", zum Beispiel: "1 wave". Nach dem ersten eingehenden Tick, oder wenn sie nichts darauf warten wollen updaten sie den Indikator mit der rechten Maustaste, erhalten sie ein Bild wie das folgende:

Die gepunktete Linie mit einem Rechteck zeigt die erwartete Kursbewegung. Und wenn die Welle korrekt definiert worden ist, wird der Kurs in dieses Rechteck hinein laufen. V ist das durchschnittliche Volumen der ersten Welle.

Anschließend warten wir auf das tiefere Fraktal und benennen die gepunktete Linie um nach "2 wave" (Beachten Sie, dass die Nummer vor dem Wort steht und ein Leerzeichen beinhaltet). Nun bewegen wir das Ende dieser Linie auf das nächste formatierte untere Fraktal und wir erhalten die zu erwartende Kursbewegung in der dritten Welle:

(Wenn Sie die Linie zu einer Bar ohne Fraktal verschoben haben, werden sie von dem Indikator darauf hingewiesen und der Indikator wird versuchen die Linie nach seinen eigenen Vorstellungen richtig zu positionieren. Wenn die Linie nicht korrekt positioniert worden ist, dann müssen sie sie noch einmal manuell an das Fraktal positionieren)

Nachdem der Kurs das Rechteck erreicht hat (In unserem Fall haben wir eine Bewegung, wo sich der Preis über das erwartete Ziel hinaus bewegt hat), sollten Sie die gepunktete Linie nach "3 wave" umbenennen und zu dem oberen Fraktal hinbewegen. Das Resultat sollte wie folgt aussehen:

Der Indikator informiert uns darüber, dass das durchschnittliche Volumen in der dritten Welle immer größer ist, als das aus der ersten Welle. Somit besteht die Möglichkeit, dass unsere Wellen Definition nicht korrekt war.

Dennoch haben wir das erwartete Ziel erreicht und können daher fortfahren.

Nachdem der Kurs den erwarteten Bereich erreicht hat und wir eine weitere fraktale Formation haben, benennen wir die gepunktete Linie um nach "4 wave" und bewegen ihr Ende wieder auf das Fraktal:

Nun sollten wir auf das Fraktal in dem erwarteten Zielbereich warten und die Retracements "a b c" zeichnen. Um mehr Details zu erfahren, lesen Sie das Buch "Trade Chaos" von Bill Williams.

Empfehlungen:

Der Indikator "Fractals.mq4" wurde hier ebenfalls angefügt, denn er hilft die erste Linie zu zeichnen. Platzieren Sie keine Orders unmittelbar nach dem Fraktal. Es ist besser erst abzuwarten, ob sich der Kurs in die erwartete Richtung bewegt. Natürlich ist der zu erwartende Profit etwas kleiner aber das Risiko ist das Gleiche. Ich empfehle die Stop Loss nach den Vorschlägen von Bill Williams zusetzen.



Nachtrag:

Beachten Sie, dass dieses eine Übersetzung der originalen Russischen Version ist.

