Строятся графики Ренко следующим образом: цена закрытия текущего периода сравнивается с уровнями минимума и максимума предыдущего «кирпича» (белого или черного).



Если цена закрытия текущего периода вырастает выше максимума предыдущего «кирпича» по крайней мере на размер «кирпича», то на графике в новых колонках рисуется один или более белый «кирпич».

Если цена закрытия текущего падает ниже минимума предыдущего «кирпича», не менее чем на размер «кирпича», на графике рисуется один или более черный «кирпич».



Если цена закрытия продвигается ниже минимума или максимума предыдущего «кирпича» на более чем один «кирпич», но этого недостаточно чтобы сформировать два «кирпича», рисуется только один «кирпич».

Поскольку Renko Charts был создан для определения основного тренда актива, график сам по себе дает много ложных сигналов, особенно на боковых движениях и на коротких трендах, однако он почти всегда позволяет поймать основную часть большого тренда.



Графики Renko всегда строятся исходя из цен закрытия периода, по которому они считаются, поэтому при их создании из графиков другого вида с разными периодами, результат может оказаться разным. Чем больше масштаб, на основе которого строится график Ренко, тем больше вероятность, что будет проявляться его основной недостаток – изменение своих показаний в реальном времени, поэтому наиболее правильно строить графики Ренко исходя из тиковых или минутных данных.



На графике Ренко можно применять те же виды графического и индикаторного анализа, которыми прогнозируют графика баров и японских свечей, однако стоит учесть ряд моментов: на графике Ренко минимум и максимум белого «кирпича» всегда совпадают с ценами открытия и закрытия соответственно, а минимум и максимум черного кирпича, наоборот с ценами закрытия и открытия данного «кирпича», поэтому индикаторы использующие в расчетах сравнение цен открытия, закрытия, минимумов и максимумов внутри одного «кирпича» могут работать некорректно.

Поскольку на графике Ренко нет объема, то индикаторы, учитывающие объем не будут работать вовсе.

Установка:

RenkoLiveChart_v3.2.mq4 - кладем в C:\Program Files\MT4\experts

Запускаем терминал. Разрешаем советника. Разрешаем DLL.





Применяем Советника к нужному графику.

Нажимаем кнопку:

Ждем нового тика...