



Идея советника заключается в том, чтобы найти самую сильную и слабую валюту. Например, на определенный момент самой сильной валютой является EUR (из 7-ми основных), а слабой- JPY, тогда покупаем пару EURUSD и покупаем USDJPY. Таким образом, хеджируем риски. В поиске таких валют мне помогли статьи:

Теоретические основы построения кластерных индикаторов для рынка FOREX

Практическое применение кластерных индикаторов на рынке FOREX

В советнике используется индикатор из этих статей CCFp.mq4. Его необходимо скачать и компелировать! Я прилагаю этот же индикатор с незначительными изменениями, на случай, если индикатор из статьи не сможет работать в советнике.

Вот картинка из статьи.





Советник покупает XXXUSD или продает USDXXX, когда линия соответствующая XXX валюте станет максимальной, аналогично, продает пару YYYUSD или покупает USDYYY, когда линия соответствующая валюте YYY станет минимальной. При смене максимальной (минимальной) линии, закрывается текущая пара и открывается пара соответствующая линии. Ордера советник открывает, при пересечение на предыдущем баре. Советник работает с 7-ми основными валютами.

Замечания: