Die Idee hinter dem Expert Advisor ist, das schwächste und das stärkste Währungspaar zu finden.



Wenn zum Beispiel die stärkste Währung der Euro ist und die schwächste JPY dann kaufen wir EURUSD und USDJPY. Auf diese Weise könnte man Risiken absichern.



Ich habe die folgenden Artikel verwendet:



Practical Application of Cluster Indicators in FOREX

Theoretical Basis of Building Cluster Indicators for FOREX



Der Advisor verwendet den Indikator CCFp.mq4 aus diesen Artikeln. Er muss ja heruntergeladen und kompiliert werden. Ich habe Ihnen hier beigefügt mit einigen wenigen Veränderungen für die Bequemlichkeit.



Der Advisor kauft XXXUSD oder verkauft USDXXX, dann ist die Linie von der XXX Währung maximal und die Gleiche, er verkauft YYYUSD und kauft USDYYY, wenn die Linie der YYY Währung minimal wird.

Nach dem Wechsel der Maximal (Minimal)-Linien, wird die Position des Währungspaares geschlossen und der Advisor öffnet eine neue Position. Der Advisor öffnet eine Order nachdem die vorherige Bar gekreuzt worden ist. Er arbeitet mit acht Währungspaaren.



Nachtrag:

Take Profit wird nicht verwendet.

Stop Loss wird in Punkten angegeben und ist für alle Währungspaare gleich.





Nachtrag:

Beachten Sie, dass dieses eine Übersetzung der originalen Russischen Version ist.

Falls Sie Fragen oder Vorschläge haben, dann ist es besser, wenn Sie siehier hin schreiben.

