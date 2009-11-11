Смотри, как бесплатно скачать роботов
Best MACD final - индикатор для MetaTrader 4
- 7951
-
Классические линии масд!
Добавлена Раскрашенная осма!
Расчет замедленной идет по ЕМА.
Гистограмму можно увеличить путём изменения параметра OsmaX
Изменён порядок прорисовки буферов за счет чего МАСД линия рисуется сверху.
Добавлен индикатор рисовалка на осмы на графике.
LineMA
Линии между пересечениями двух МАИндикатор трендов всех временных периодов
Показывает в одной таблице тренды всех временных периодов
Информер
Вспомогательный индикатор, отображает закрытые сделки на графике и текущую статистическую информацию счёта.Выставление StopLoss по теории Билла Вильямса
Индикатор прорисовывает нужные бары, временного периода следующего порядка, показывает уровни SL для Buy и Sell позиций.