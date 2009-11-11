CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Best MACD final - индикатор для MetaTrader 4

Vasily | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
7951
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Классические линии масд!

Добавлена Раскрашенная осма!

Расчет замедленной идет по ЕМА.

Гистограмму можно увеличить путём изменения параметра OsmaX

Изменён порядок прорисовки буферов за счет чего МАСД линия рисуется сверху.

Добавлен индикатор рисовалка на осмы на графике.







LineMA LineMA

Линии между пересечениями двух МА

Индикатор трендов всех временных периодов Индикатор трендов всех временных периодов

Показывает в одной таблице тренды всех временных периодов

Информер Информер

Вспомогательный индикатор, отображает закрытые сделки на графике и текущую статистическую информацию счёта.

Выставление StopLoss по теории Билла Вильямса Выставление StopLoss по теории Билла Вильямса

Индикатор прорисовывает нужные бары, временного периода следующего порядка, показывает уровни SL для Buy и Sell позиций.