Indikator für Stop Loss Levels, die mit der Bill Williams-Technik berechnet werden - Indikator für den MetaTrader 4
- 2959
Urheber
Vladmir Hlystov
ein Indikator für Stop Loss Levels, die mit der Bill Williams-Technik berechnet werden
Bill Williams beschreibt in seinem Buch "Trading Chaos: Applying Expert Techniques to Maximize Your Profits" (Kapitel 7, Ebene eins: Novice Trader, p.95) SL wie folgt:
"...Wir platzieren unser Luftpolster einen Tick über/unter dem Hoch/Tief der zweiten Bar zurück auf der nächsten signifikanten Timeframe (Oder der nächsten weiter zurückliegenden Bar, welche sowohl ein höheres Hoch und ein höheres Tief oder ein tieferes Hoch und ein tieferes Tief besitzt).
Dies ist unsere Luftpolster-Absicherung. Es soll uns gegen einen betrunkenen Markt schützen, der gegen uns läuft. Bedenken Sie, dass dieses kein Einstiegssignal ist; Es ist ein Schutz gegen größere Verluste..."
Diese Indikator berechnet und zeigt Stop Loss Ebenen (für Buy und Sell Positionen ohne SL) unter Verwendung dieser Methode.
Indikator Variablen:
int minSL = 25; // es wird verwendet, wenn keine zwei Bars gefunden werden
bool show_bar = true; // Zeig die Bars an für welche ein Stop Loss gesucht wird
show_info = true; // Zeigt die Aktiven Ordos ohne Stop-Loss an.
color color_BAR = DarkSlateGray; // Die Farbe der Bars, für die Stop Loss gesucht wird
color color_Тек_BAR = Gray; // Farbe der aktuellen Bar
color color_SL = Gray; // Die Farbe der Markierungen
Fig 1. Eine Bar wurde gefunden
Fig 2. Die obere Bar wurde nicht gefunden (SL Für Sell-Positionen wurde durch die Verwendung einer größeren Timeframe bestimmt):
Empfehlungen:
- Der Stop Loss Level wird rechts neben der aktuellen Bar angezeigt. Daher schalten Sie am besten die Chart-Verschiebung ein:
- Um ist deutlich zu machen verwenden Sie show_bar=true
- Viel Erfolg!
17.10.2009:
Eine neue Eigenschaft wurde hinzugefügt:
Es werden jetzt auch Stop Loss levels in historischen Daten angezeigt (SL_BW.mq4):
