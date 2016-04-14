Urheber

Vladmir Hlystov

ein Indikator für Stop Loss Levels, die mit der Bill Williams-Technik berechnet werden

Bill Williams beschreibt in seinem Buch "Trading Chaos: Applying Expert Techniques to Maximize Your Profits" (Kapitel 7, Ebene eins: Novice Trader, p.95) SL wie folgt:

"...Wir platzieren unser Luftpolster einen Tick über/unter dem Hoch/Tief der zweiten Bar zurück auf der nächsten signifikanten Timeframe (Oder der nächsten weiter zurückliegenden Bar, welche sowohl ein höheres Hoch und ein höheres Tief oder ein tieferes Hoch und ein tieferes Tief besitzt).

Dies ist unsere Luftpolster-Absicherung. Es soll uns gegen einen betrunkenen Markt schützen, der gegen uns läuft. Bedenken Sie, dass dieses kein Einstiegssignal ist; Es ist ein Schutz gegen größere Verluste..."

Diese Indikator berechnet und zeigt Stop Loss Ebenen (für Buy und Sell Positionen ohne SL) unter Verwendung dieser Methode.



Indikator Variablen:





int BAR = 200; // Suche in den letzten Bars int minSL = 25; // es wird verwendet, wenn keine zwei Bars gefunden werden

bool show_bar = true; // Zeig die Bars an für welche ein Stop Loss gesucht wird

show_info = true; // Zeigt die Aktiven Ordos ohne Stop-Loss an.

color color_BAR = DarkSlateGray; // Die Farbe der Bars, für die Stop Loss gesucht wird

color color_Тек_BAR = Gray; // Farbe der aktuellen Bar

color color_SL = Gray; // Die Farbe der Markierungen





Fig 1. Eine Bar wurde gefunden









Fig 2. Die obere Bar wurde nicht gefunden (SL Für Sell-Positionen wurde durch die Verwendung einer größeren Timeframe bestimmt):

Empfehlungen:



Der Stop Loss Level wird rechts neben der aktuellen Bar angezeigt. Daher schalten Sie am besten die Chart-Verschiebung ein:

Um ist deutlich zu machen verwenden Sie show_bar=true



Viel Erfolg!





17.10.2009:



Eine neue Eigenschaft wurde hinzugefügt:

Es werden jetzt auch Stop Loss levels in historischen Daten angezeigt (SL_BW.mq4):









