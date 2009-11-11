Ставь лайки и следи за новостями
Выставление StopLoss по теории Билла Вильямса - индикатор для MetaTrader 4
- 11497
Хлыстов Владимир
Билл Вильямс в книге "Торговый хаос" описывал SL:
Мы размещаем подушку безопасности на одно минимальное отклонение цены или тика, выше/ниже, чем самое высокое/низкое значение второго бара назад от рассматриваемого, взятого из временного периода более высокого уровня (или добавочного одного бара назад, который имеет одновременно наивысший пик и наивысшее дно или наименьший пик и наименьшее дно, по сравнению с рассматриваемым баром)
Индикатор делает именно это.
переменные
ЦВЕТ_BAR - цвет баров по которым ищем SL
ЦВЕТ_Тек_BAR - Purple;//цвет текущего бара
BAR - поиск в последних BAR барах (по умолчанию 200)
show_bar - показывать бары по которым ищем SL
Рис 1. Нужный бар найден.
Рис 2. Верхний бар не найден (SL для Sell определен по большему таймфрейму):
Советы:
- Уровень SL находится правее текущей свечи, поэтому необходимо включить смещение графика
- Для наглядности включите show_bar = true
- Удачи!
По вашим просьбам:
Добавлена возможность показывать историю уровней на графике (SL_BW.mq4)
