CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Выставление StopLoss по теории Билла Вильямса - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
11497
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор:

Хлыстов Владимир

Билл Вильямс в книге "Торговый хаос" описывал SL:

Мы размещаем подушку безопасности на одно минимальное отклонение цены или тика, выше/ниже, чем самое высокое/низкое значение второго бара назад от рассматриваемого, взятого из временного периода более высокого уровня (или добавочного одного бара назад, который имеет одновременно наивысший пик и наивысшее дно или наименьший пик и наименьшее дно, по сравнению с рассматриваемым баром)

Индикатор делает именно это.

переменные

//+------------------------------------------------------------------+
ЦВЕТ_BAR - цвет баров по которым ищем SL
ЦВЕТ_Тек_BAR - Purple;//цвет текущего бара
BAR - поиск в последних BAR барах (по умолчанию 200)
show_bar - показывать бары по которым ищем SL
//+------------------------------------------------------------------+


Рис 1. Нужный бар найден.


Рис 2. Верхний бар не найден (SL для Sell определен по большему таймфрейму):

Советы:

    • Уровень SL находится правее текущей свечи, поэтому необходимо включить смещение графика
    • Для наглядности включите show_bar = true
    • Удачи!


    По вашим просьбам:

    Добавлена возможность показывать историю уровней на графике (SL_BW.mq4)





    Информер Информер

    Вспомогательный индикатор, отображает закрытые сделки на графике и текущую статистическую информацию счёта.

    Best MACD final Best MACD final

    Классический MACD с добавлением импульсной системы и настраиваемым множителем для OSMA.

    Торговый ТРЕНАЖЕР 2 Торговый ТРЕНАЖЕР 2

    Программа для скоростного тренинга, тестирования стратегий, прогона индикаторов и т.д., версия 2, доработанная.

    Monitoring-Spread Monitoring-Spread

    Инструментарий для мониторинга спреда реальных и синтетических торговых пар + независимый график синтетики.