Автор:

Хлыстов Владимир

Билл Вильямс в книге "Торговый хаос" описывал SL:

Мы размещаем подушку безопасности на одно минимальное отклонение цены или тика, выше/ниже, чем самое высокое/низкое значение второго бара назад от рассматриваемого, взятого из временного периода более высокого уровня (или добавочного одного бара назад, который имеет одновременно наивысший пик и наивысшее дно или наименьший пик и наименьшее дно, по сравнению с рассматриваемым баром)

Индикатор делает именно это.

переменные

//+------------------------------------------------------------------+

ЦВЕТ_BAR - цвет баров по которым ищем SL

ЦВЕТ_Тек_BAR - Purple;//цвет текущего бара

BAR - поиск в последних BAR барах (по умолчанию 200)

show_bar - показывать бары по которым ищем SL

//+------------------------------------------------------------------+







Рис 1. Нужный бар найден.





Рис 2. Верхний бар не найден (SL для Sell определен по большему таймфрейму):





Советы:

Уровень SL находится правее текущей свечи, поэтому необходимо включить смещение графика

Для наглядности включите show_bar = true

Удачи!





По вашим просьбам:

Добавлена возможность показывать историю уровней на графике (SL_BW.mq4)







