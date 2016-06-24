CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Scripts

StatementToGraph - script para MetaTrader 4

Денис Орлов | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
792
Avaliação:
(10)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Em breve:

Exibição gráfica do relatório, portando os dados da tabela *.htm para o gráfico, para uma análise mais conveniente.

e estudando.

A descrição:

Seja bem vindo! Um novo programa útil.))

Em uma rede, em fóruns, muitas vezes são oferecidos Relatórios no formato *.HTM em que é possível rastrear as técnicas das operações ou considerar a eficiência desta ou daquela estratégia. Mas para usar como "inventário" de transações em um tipo de tabela é extremamente inconveniente.

 É muito mais habitual e mais evidente observar e "sentir" tudo isso na gráfico do terminal onde é possível analisar convenientemente os pontos de uma entrada e os sinais de acompanhamento, para cobrir com os indicadores, etc ..

Eu decidi não me preocupar com o código em HTML, o StatementToGraph lê um arquivo de texto simples, em que a parte do "negócio" da tabela do Relatório é preliminarmente copiado e salvo.

A instrução passo-a-passo:

Para abrir o relatório (Statement) em um navegador, selecione e copie apenas uma parte da tabela com as ordens.

Cole em um arquivo de texto vazio e salve-o na pasta experts\files do diretório de seu terminal.

Por exemplo: С:\Program Files\ ... \experts \files

É possível salvá-lo com o nome Statement.txt ou com outro (neste caso, será necessário alterar o parâmetro do script FileName em sua utilização).

O script StatementToGraph.mq4 deve ser colocado na pasta experts\scripts no diretório do terminal.

Em seguida, é possível iniciar o terminal e abrir o gráfico do par que se encontra no Relatório. Se houver

 alguns pares - abra um gráfico separado para todos.

Atenção!

  1. Já que o script funciona nos dados históricos, deve-se baixar o arquivo de cotações sobre o par dado indo em Ferramentas - Centro Histórico, outra maneira é pressionando F2...

  2. O nome do par no arquivo deve corresponder ao símbolo do gráfico ou seja, se no relatório o símbolo é especificado como gbpjpy_s e no terminal for apenas GBPJPY, é necessário substituir o texto "gbpjpy_s" do arquivo para "GBPJPY". Espero que eu tenha sido claro.

Tendo arrastado um script no gráfico, verifique se o nome do arquivo está correto:

... e Permita a importação de DLL


Permitir a importação de DLL

Pressione OK e os dados do relatório se tornarão o

gráfico:


StatementToGraph

Setas verdes - ordens de COMPRA,vermelhas- VENDA,amarelas- as ordens pendentes, que foram canceladas.

Linhas verdes - negociações com lucro, vermelhas - com prejuízo, amarelas horizontais - não executadas.

Pequenos tracejados na cor azul e vemelha - executadas

Take Profit e Stop Loss das ordens.

Leia também a janela pop-up para ajuda.

As cores são, certamente, possíveis de alterar.

O parâmetro DeletePrev é responsável pela remoção dos gráficos que foram criadas pelo script anterior.

E, em resumo...

Quem...

Bem, analisa, estuda, resolve estratégias, compartilhar as razões.

Com base nas nossas investigações gerais, é possível escrever muitos programas interessantes.

E eu espero por suas respostas, ideias e ofertas...

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9300

Multi Timeframe Candles Multi Timeframe Candles

Exibe as velas de um período de tempo maior em cima do seu gráfico atual (ex: visualizar as velas H1 em cima de um gráfico de linha M5)

Canais de ATR Canais de ATR

Indicador Canais de ATR

ATR ratio ATR ratio

Indicador ATR ratio.

As linhas de sinal com alerta após o cruzamento As linhas de sinal com alerta após o cruzamento

Quando o preço se aproxima das Linhas de Sinal, o indicador envia o Alerta.