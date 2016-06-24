Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
StatementToGraph - script para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 792
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Em breve:
Exibição gráfica do relatório, portando os dados da tabela *.htm para o gráfico, para uma análise mais conveniente.
e estudando.
A descrição:
Seja bem vindo! Um novo programa útil.))
Em uma rede, em fóruns, muitas vezes são oferecidos Relatórios no formato *.HTM em que é possível rastrear as técnicas das operações ou considerar a eficiência desta ou daquela estratégia. Mas para usar como "inventário" de transações em um tipo de tabela é extremamente inconveniente.É muito mais habitual e mais evidente observar e "sentir" tudo isso na gráfico do terminal onde é possível analisar convenientemente os pontos de uma entrada e os sinais de acompanhamento, para cobrir com os indicadores, etc ..
Eu decidi não me preocupar com o código em HTML, o StatementToGraph lê um arquivo de texto simples, em que a parte do "negócio" da tabela do Relatório é preliminarmente copiado e salvo.
A instrução passo-a-passo:
Para abrir o relatório (Statement) em um navegador, selecione e copie apenas uma parte da tabela com as ordens.
Cole em um arquivo de texto vazio e salve-o na pasta experts\files do diretório de seu terminal.
Por exemplo: С:\Program Files\ ... \experts \files
É possível salvá-lo com o nome Statement.txt ou com outro (neste caso, será necessário alterar o parâmetro do script FileName em sua utilização).
O script StatementToGraph.mq4 deve ser colocado na pasta experts\scripts no diretório do terminal.
Em seguida, é possível iniciar o terminal e abrir o gráfico do par que se encontra no Relatório. Se houveralguns pares - abra um gráfico separado para todos.
Atenção!
Já que o script funciona nos dados históricos, deve-se baixar o arquivo de cotações sobre o par dado indo em Ferramentas - Centro Histórico, outra maneira é pressionando F2...
O nome do par no arquivo deve corresponder ao símbolo do gráfico ou seja, se no relatório o símbolo é especificado como gbpjpy_s e no terminal for apenas GBPJPY, é necessário substituir o texto "gbpjpy_s" do arquivo para "GBPJPY". Espero que eu tenha sido claro.
Tendo arrastado um script no gráfico, verifique se o nome do arquivo está correto:
... e Permita a importação de DLL
Permitir a importação de DLL
Pressione OK e os dados do relatório se tornarão ográfico:
StatementToGraph
Setas verdes - ordens de COMPRA,vermelhas- VENDA,amarelas- as ordens pendentes, que foram canceladas.
Linhas verdes - negociações com lucro, vermelhas - com prejuízo, amarelas horizontais - não executadas.
Pequenos tracejados na cor azul e vemelha - executadasTake Profit e Stop Loss das ordens.
Leia também a janela pop-up para ajuda.
As cores são, certamente, possíveis de alterar.
O parâmetro DeletePrev é responsável pela remoção dos gráficos que foram criadas pelo script anterior.
E, em resumo...
Quem...
Bem, analisa, estuda, resolve estratégias, compartilhar as razões.
Com base nas nossas investigações gerais, é possível escrever muitos programas interessantes.
E eu espero por suas respostas, ideias e ofertas...
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9300
Exibe as velas de um período de tempo maior em cima do seu gráfico atual (ex: visualizar as velas H1 em cima de um gráfico de linha M5)Canais de ATR
Indicador Canais de ATR
Indicador ATR ratio.As linhas de sinal com alerta após o cruzamento
Quando o preço se aproxima das Linhas de Sinal, o indicador envia o Alerta.