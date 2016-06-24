Em breve:

Exibição gráfica do relatório, portando os dados da tabela *.htm para o gráfico, para uma análise mais conveniente.

e estudando. A descrição: Seja bem vindo! Um novo programa útil.)) Em uma rede, em fóruns, muitas vezes são oferecidos Relatórios no formato *.HTM em que é possível rastrear as técnicas das operações ou considerar a eficiência desta ou daquela estratégia. Mas para usar como "inventário" de transações em um tipo de tabela é extremamente inconveniente.

É muito mais habitual e mais evidente observar e "sentir" tudo isso na

gráfico do terminal

onde é possível analisar convenientemente os pontos de uma entrada e os sinais de acompanhamento, para cobrir com os indicadores, etc .. Eu decidi não me preocupar com o código em HTML, o StatementToGraph lê um arquivo de texto simples, em que a parte do "negócio" da tabela do Relatório é preliminarmente copiado e salvo. A instrução passo-a-passo: Para abrir o relatório (Statement) em um navegador, selecione e copie apenas uma parte da tabela com as ordens. Cole em um arquivo de texto vazio e salve-o na pasta experts\files do diretório de seu terminal. Por exemplo: С:\Program Files\ ... \experts \files É possível salvá-lo com o nome Statement.txt ou com outro (neste caso, será necessário alterar o parâmetro do script FileName em sua utilização). O script StatementToGraph.mq4 deve ser colocado na pasta experts\scripts no diretório do terminal. Em seguida, é possível iniciar o terminal e abrir o gráfico do par que se encontra no Relatório. Se houver alguns pares - abra um gráfico separado para todos. Atenção! Já que o script funciona nos dados históricos, deve-se baixar o arquivo de cotações sobre o par dado indo em Ferramentas - Centro Histórico, outra maneira é pressionando F2... O nome do par no arquivo deve corresponder ao símbolo do gráfico ou seja, se no relatório o símbolo é especificado como gbpjpy_s e no terminal for apenas GBPJPY, é necessário substituir o texto "gbpjpy_s" do arquivo para "GBPJPY". Espero que eu tenha sido claro.

Tendo arrastado um script no gráfico, verifique se o nome do arquivo está correto:

... e Permita a importação de DLL



