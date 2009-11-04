Коротко:

Графическое отображение стейтмента или "стейта" ( Statement ), т.е. перенос данных из таблицы на график, для удобства анализа и изучения.

Приветствую! Хватайте новую полезную программку. ))

В сети, на форумах часто выкладываются стейты в формате *.HTM, по которым можно проследить технику торговли или рассмотреть эффективность той или иной стратегии. Но пользоваться такой "описью" сделок в табличном виде крайне неудобно. Гораздо привычнее и нагляднее наблюдать и "щупать" все это на графике, где можно удобно анализировать точки входа и сопутствующие сигналы, накидывать индикаторы и т.д...

Идея перенести стейт на график уже реализована Игорем Кимом http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=28,

но к сожалению, та программа уже не работает с новыми билдами терминала.

Поэтому я написал свой простой метод. При этом решил не возиться с HTML - кодом, чтобы не попадать снова в ловушку нового билда. Мой StatementToGraph читает простой текстовый файл, в который предварительно копируется и сохраняется "деловая" часть таблицы стейта.

Пошаговая инструкция:

Открыть в браузере отчет о сделках (Statement ), выделить и скопировать только часть таблицы со сделками.



Скопировать "деловую" часть таблицы

Вставить в пустой текстовый файл и сохранить его в папке experts\files в директории вашего терминала.

Например : С:\Program Files\ Broco Trader (или что там у Вас :-) \experts\files

Сохранить можно под именем Statement.txt или под другим( в этом случае надо будет изменить параметр скрипта FileName при его использовании).



Сохранить в txt в папке experts/files

Сам скрипт StatementToGraph.mq4 следует поместить в папку experts\scripts в директории терминала.

Затем можно запустить терминал, и открыть график именно той валюты, что есть на стейте. Если у вас на стейте несколько валют - для каждой открывайте отдельный график.

Внимание!

Т.к. скрипт работает на исторических данных, должен быть закачан Архив котировок по данной валюте, жмите F2 если нет. Название валюты в файле должно соответствовать символу графика, т.е. если в стейте символ указан как gbpjpy_s а в терминале есть только gbpjpy , следует все "gbpjpy_s" в текстовом файле заменить на "gbpjpy". Надеюсь, понятно.

Перетащив скрипт на график, проверьте правильность имени файла :

и настройки доступа к DLL



Разрешить импорт DLL

OK и данные стейта примут вид графика:

Зеленые стрелочки - ордера BUY, красные - SELL, желтые - отмененные отложенные ордера.

Зеленые линии- профитные сделки, красные - убыточные, желтые горизонтальные- несостоявшиеся.

Синие и красные короткие черточки - профиты и стопы ордеров.

Читайте также всплывающие подсказки.

Цвета, разумеется можно менять.

Параметр DeletePrev отвечает за удаление графики, созданной скриптом ранее.

И в заключение...

Уфф...

Ну чтож, анализируйте, изучайте, разгадывайте стратегии, делитесь своими соображениями.

На основе наших общих изысканий можно написать еще много интересного.

и я по прежнему жду ваших отзывов, идей и предложений...