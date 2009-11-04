Ставь лайки и следи за новостями
Графическое отображение стейтмента или "стейта" ( Statement ), т.е. перенос данных из таблицы на график, для удобства анализа и изучения.
Приветствую! Хватайте новую полезную программку. ))
В сети, на форумах часто выкладываются стейты в формате *.HTM, по которым можно проследить технику торговли или рассмотреть эффективность той или иной стратегии. Но пользоваться такой "описью" сделок в табличном виде крайне неудобно. Гораздо привычнее и нагляднее наблюдать и "щупать" все это на графике, где можно удобно анализировать точки входа и сопутствующие сигналы, накидывать индикаторы и т.д...
Идея перенести стейт на график уже реализована Игорем Кимом http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=28,
но к сожалению, та программа уже не работает с новыми билдами терминала.
Поэтому я написал свой простой метод. При этом решил не возиться с HTML - кодом, чтобы не попадать снова в ловушку нового билда. Мой StatementToGraph читает простой текстовый файл, в который предварительно копируется и сохраняется "деловая" часть таблицы стейта.
Пошаговая инструкция:
Открыть в браузере отчет о сделках (Statement ), выделить и скопировать только часть таблицы со сделками.
Скопировать "деловую" часть таблицы
Вставить в пустой текстовый файл и сохранить его в папке experts\files в директории вашего терминала.
Например : С:\Program Files\ Broco Trader (или что там у Вас :-) \experts\files
Сохранить можно под именем Statement.txt или под другим( в этом случае надо будет изменить параметр скрипта FileName при его использовании).
Сохранить в txt в папке experts/files
Сам скрипт StatementToGraph.mq4 следует поместить в папку experts\scripts в директории терминала.
Затем можно запустить терминал, и открыть график именно той валюты, что есть на стейте. Если у вас на стейте несколько валют - для каждой открывайте отдельный график.
Внимание!
- Т.к. скрипт работает на исторических данных, должен быть закачан Архив котировок по данной валюте, жмите F2 если нет.
- Название валюты в файле должно соответствовать символу графика, т.е. если в стейте символ указан как gbpjpy_s а в терминале есть только gbpjpy , следует все "gbpjpy_s" в текстовом файле заменить на "gbpjpy". Надеюсь, понятно.
Перетащив скрипт на график, проверьте правильность имени файла :
и настройки доступа к DLL
Разрешить импорт DLL
OK и данные стейта примут вид графика:
Зеленые стрелочки - ордера BUY, красные - SELL, желтые - отмененные отложенные ордера.
Зеленые линии- профитные сделки, красные - убыточные, желтые горизонтальные- несостоявшиеся.
Синие и красные короткие черточки - профиты и стопы ордеров.
Читайте также всплывающие подсказки.
Цвета, разумеется можно менять.
Параметр DeletePrev отвечает за удаление графики, созданной скриптом ранее.
И в заключение...
Уфф...
Ну чтож, анализируйте, изучайте, разгадывайте стратегии, делитесь своими соображениями.
На основе наших общих изысканий можно написать еще много интересного.
и я по прежнему жду ваших отзывов, идей и предложений...
