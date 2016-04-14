Zusammengefasst:

Um Analyseverfahren zu vereinfachen liefert dieser Indikator graphische Darstellungen von Handelsergebnissen, die aus htm-Dateien gelesen werden.

and studying. Willkommen! Ein neues nützliches Programm.)) In Foren werden öfters Statements in dem Formatt *.HTM angeboten, mit denen es möglich ist, Trading-Strategien auf ihre Effizienz hin zu überprüfen. Allerdings ist der Gebrauch dieser Dateien in der Tabellenstruktur sehr umständlich.

Viel angenehmer wäre es dagegen, wenn man diese Informationen in dem Chart

grafisch darstellen würde

. In dem Moment kann man die Einstiegspunkte viel besser mit Signalen und Indikatoren vergleichen und analysieren. Ich verarbeite hier keinen HTML - code, StatementToGraph liest ein einfaches Text-File in welches die Handelsdaten der Tabelle Statement vorher kopiert wurden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung: Öffnen Sie im Browser den Report (Statement), markieren und kopieren Sie lediglich den Teil der Tabelle, der die Orders enthält. Fügen Sie dieses in eine leere Textdatei ein und speichern Sie diese in dem Verzeichnis experts \files des Terminals. For example: С:\Program Files\ ... \experts \files Sie können Sie unter dem Namen Statement.txt speichern oder unter irgendeinem anderen Namen, was allerdings eine Änderung des Parameters FileName nötig macht.). Das Skript StatementToGraph.mq4 muss in das Verzeichnis experts \scripts des Terminals kopiert werden. Starten Sie das Terminal neu und öffnen Sie einen Charts mit einem Finanzinstrument, welches auch in dem Statement vorkommt. Wenn das Dokument mehrere Finanzinstrumente betrifft, Dann können Sie für jedes dieser Finanzinstrumente ein separates Fenster öffnen. Achtung! Da dieses Script mit historischen Daten arbeitet sollten diese vorher geladen geladen werden: Tools - History Center, oder drücken Sie F2 ... Der Name des Finanzinstrumentes in der Datei sollte mit dem Namen des Finanzinstrumentes in ihrem Terminal übereinstimmen. Wenn in dem Report das Finanzinstrument mit gbpjpy_s angegeben ist und in Ihrem Terminal dieses nur gbpjpy heißt, dannmüssen Sie in dem Dokument alle "gbpjpy_s" durch "gbpjpy" ersetzen. Ich denke, das ist verständlich.

Nachdem Sie ein Skript auf den Chart gezogen haben, überprüfen Sie die Übereinstimmung des Namens der Datei:

... und erlauben DLL-Importe





DLL Import erlauben