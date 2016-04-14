CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

wlxBWWiseMan - Indikator für den MetaTrader 4

Collector | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
834
Rating:
(8)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

wlxBWWiseMan Indikator.





Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9231

MultyPeriod MultyPeriod

Dieser Indikator kann Ihnen Kerzen aus verschiedenen Timeframes in einem Fenster anzeigen

Trading Simulator 2 Trading Simulator 2

Den Simulator V.2. können Sie dazu verwenden, um die eigenen Strategien zu verbessern, Indikatoren zu testen und allgemein das Handeln zu trainieren.

Min/Max Bands Min/Max Bands

Dieser Indikator zeigt die Min/Max-Werte der letzten X Bars

GG-RSI-CCI GG-RSI-CCI

Dieser Indikator informiert Sie über einen Trend und bietet gute Einstiegszeitpunkte.