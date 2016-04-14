und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Willkommen!
Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit!
Heute möchte ich Ihnen mein neuesProgram Vorstellen, welches auf jeden Fall hilfreich ist.
Ich möchte eben noch darauf hinweisen dass ähnliche Programme des öfterenkostenpflichtig angeboten werden, aber ich biete Ihnen mein Programm und den Quellcode umsonst an, damit wir alle Vorteile daraus ziehen können
Besuchen Sie meine Seite, die auch Musik und Videos enthält.
Dieser Indikator erlaubt es IhnenKerzenformationen aus unterschiedlichen Timeframes in einem Fenster anzuzeigen.
Sie müssen diesen Indikator lediglich mit der Maus in ein Chartfenster verschieben, die gewünschten Perioden eingeben und anschließend können Sie die Entwicklung des Marktes in einem Fenster beobachten.
Verwendung:
Der Indikator kann beide, die kleinere und die größere Perioden in Relation Zu der Basis Timeframe anzeigen.
Die Veränderung der Periode wird in einer Variable
TimeFrame vorgenommen
Bei TimeFrame=0 (Standard) wird die folgende jüngere Periode gezeichnet: zum Beispiel 5М für 15М Timeframe.
Um die Anzeige in der Höhe zu verschieben müssen Sie folgendes tun :
- Wählen Sie mit einem Doppelklick ein Label eines Timframes aus (z.B.:. M5).
- Ziehen Sie das Label an die neue Position und nachdem ein neuer Tick hereingekommen ist lassen Sie es dort los.
Oder ändern Sie die Eigenschaft Vertical_Shift =-60;
Die älteren Kerzen.
Um die verschiedenen Timeframes besser vergleichen zu können, werden die"Senior"-Kerzen ebenfalls angezeigt.
Wenn die Periode dieses Indikators kleiner ist als die des Hauptfensters, dann werden Begrenzungslinien der"Senior"-Kerzen im Indikaor gezeichnet.
Und im anderen Fall, wenn die Periode des Indikators größer ist als die des Hauptfensters, werden Begrenzungslinien der "Senior" Kerzen in dem Hauptfenster gezeichnet.
Das Zeichnen der Begrenzungslinien kann über die variable
ShowOutline=True; deaktiviert werden.
DieSenior Kerzen erlauben es ganz allgemein zu beobachten, wie der Multilevel-Timeframe aufgebaut wird
Verwenden Sie diesen Indikator im visuellen Modus des Strategietesters.
Leider kann dort zwischen den Timeframes nicht hin und her geschaltet werdenTF Im Strategietester.
Dieses Problem wurde nun teilweise gelöst!
Wenn Sie diesen Indikator im Tester verwenden müssen Sie die Variable TesterMode auf True setzen.
TesterMode = True
Sie können diesen Indikator in dem Strategietester benutzen, wenn die Funktion start den folgenden Programmcode beinhaltet:
GlobalVariableSet ("TesterTimeCurrent", TimeCurrent ());
Durch diese Aktion informiert der Expert Advisor den Indikator darüber eineSimulation einer Timeframe für den Test. Der Indikator liest diese globale Variable und arbeitet damit dann mit historischen Daten.
Der Advisor Trading Simulator 2 wurde schon darauf vorbereitet mit diesen Indikator zusammenzuarbeiten.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9222
Den Simulator V.2. können Sie dazu verwenden, um die eigenen Strategien zu verbessern, Indikatoren zu testen und allgemein das Handeln zu trainieren.MultiTimeFrame Indicator
