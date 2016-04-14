Heute möchte ich Ihnen mein neues

Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit!

Program

Ich möchte eben noch darauf hinweisen dass ähnliche Programme des öfteren

kostenpflichtig

Dieser Indikator erlaubt es Ihnen

Kerzenformationen aus unterschiedlichen Timeframes in einem Fenster anzuzeigen.

Sie müssen diesen Indikator lediglich mit der Maus in ein Chartfenster verschieben, die gewünschten Perioden eingeben und anschließend können Sie die Entwicklung des Marktes in einem Fenster beobachten.

Verwendung:

Der Indikator kann beide, die kleinere und die größere Perioden in Relation Zu der Basis Timeframe anzeigen.

Die Veränderung der Periode wird in einer Variable

TimeFrame vorgenommen

Bei TimeFrame=0 (Standard) wird die folgende jüngere Periode gezeichnet: zum Beispiel 5М für 15М Timeframe.

Um die Anzeige in der Höhe zu verschieben müssen Sie folgendes tun :

Wählen Sie mit einem Doppelklick ein Label eines Timframes aus (z.B.:. M5 ). Ziehen Sie das Label an die neue Position und nachdem ein neuer Tick hereingekommen ist lassen Sie es dort los.

Oder ändern Sie die Eigenschaft Vertical_Shift =-60;

Die älteren Kerzen.

Um die verschiedenen Timeframes besser vergleichen zu können, werden die"Senior"-Kerzen ebenfalls angezeigt.

Wenn die Periode dieses Indikators kleiner ist als die des Hauptfensters, dann werden Begrenzungslinien der"Senior"-Kerzen im Indikaor gezeichnet.