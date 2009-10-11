Ставь лайки и следи за новостями
МультиПериод - индикатор для MetaTrader 4
13709
Приветствую!
Доброе время суток всем.
Сегодня я вновь хочу порадовать вас своей новой программкой, которая несомненно послужит вам добрую службу.
Отмечу, что подобные программы нередко распространяются платно, я же свободно предлагаю их вам с открытым для анализа кодом, потому как хочу, чтобы все мы развивались, умнели, процветали и радовались жизни! )
Индикатор позволяет отображать свечные графики разных временных периодов в одном окне.
Бывает что переключение периода окна нежелательно, т.к. ведет к сбросу значений индикаторов и проч., а использование нескольких окон иной раз затруднительно. При тестировании с визуализацией переключение периода вообще невозможно. (
Теперь вы можете просто "бросить" на график индикатор или несколько, указать нужные периоды, и следить за развитием рынка в одном окне.
Использование:
Индикатор может отображать как меньшие так и большие периоды по отношению к основному графику.
Настройка периода производится через переменную
TimeFrame
При TimeFrame=0 (по умолчанию) рисуется следующий младший период: напр. 5М для графика 15М .
Передвигать график по вертикали можно так:
- Выделите метку этого графика (напр. M5 ) двойным щелчком.
- Перетащите на новое место и отпустите после прихода нового тика.
Или измените свойство
Vertical_Shift=-60;
Старшие свечи.
Для удобства визуального соотношения периодов на графике также обрисовываются "старшие" свечи.
Если период индикатора меньше основного, то очертания "старших" свечей видны на индикаторных свечках.
Ну а если наоборот, период индикатора старше основного - очертания "старших" свечей видны на свечках основного графика.
Рисование очертаний "старших" свечей можно отменить через переменную
ShowOutline=True;
Старшие свечи позволяют наглядно наблюдать, как строится многоуровневый график вообще.
Настройки очертаний "старших" свечей.
Цвет:
extern color ColorBullShadow=BlanchedAlmond;//цвет тени бычих свечей extern color ColorBullBody=NavajoWhite;//цвет тела бычих свечей extern color ColorBearShadow=Gainsboro;//цвет тени медвежьих свечей extern color ColorBearBody=Gray;//цвет тела медвежьих свечей
Очертания:
extern bool BackRoundCandles=True;// отрисовка в виде фона или рамки extern int OutlineWidth=3;//ширина рамки
Использование при визуальном тестировании.
Часто приходится огорчаться из-за невозможности переключить ТФ при тестировании стратегии.
Теперь эта проблема частично решена!
Для использования индикатора в тестере(при визуализации тестирования) следует переключить переменную TesterMode в значение True.
TesterMode = True
Вы можете использовать индикатор в визуальном тестировании, если функция start тестируемого советника будет содержать след. код:
GlobalVariableSet( "TesterTimeCurrent", TimeCurrent());
Этим действием советник сообщает индикатору симуляторное время теста. Индикатор считывает глобальную переменную и работает по историческим данным.
Программа-советник Торговый ТРЕНАЖЕР 2 уже подготовлена для работы с этим индикатором.
