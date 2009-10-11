CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

МультиПериод - индикатор для MetaTrader 4

Денис Орлов | Russian Español Deutsch Português
Просмотров:
13709
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
XPeriod.mq4 (16.13 KB) просмотр
XPeriod.zip (16.72 KB)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Приветствую!

Доброе время суток всем.

Сегодня я вновь хочу порадовать вас своей новой программкой, которая несомненно послужит вам добрую службу.

Отмечу, что подобные программы нередко распространяются платно, я же свободно предлагаю их вам с открытым для анализа кодом, потому как хочу, чтобы все мы развивались, умнели, процветали и радовались жизни! )

Индикатор позволяет отображать свечные графики разных временных периодов в одном окне.

Бывает что переключение периода окна нежелательно, т.к. ведет к сбросу значений индикаторов и проч., а использование нескольких окон иной раз затруднительно. При тестировании с визуализацией переключение периода вообще невозможно. (

Теперь вы можете просто "бросить" на график индикатор или несколько, указать нужные периоды, и следить за развитием рынка в одном окне.

Использование:

Индикатор может отображать как меньшие так и большие периоды по отношению к основному графику.

Настройка периода производится через переменную

TimeFrame

При TimeFrame=0 (по умолчанию) рисуется следующий младший период: напр. для графика 15М .

Передвигать график по вертикали можно так:

  1. Выделите метку этого графика (напр. M5 ) двойным щелчком.
  2. Перетащите на новое место и отпустите после прихода нового тика.

Или измените свойство

 Vertical_Shift=-60;

Старшие свечи.

Для удобства визуального соотношения периодов на графике также обрисовываются "старшие" свечи.

Если период индикатора меньше основного, то очертания "старших" свечей видны на индикаторных свечках.

Ну а если наоборот, период индикатора старше основного - очертания "старших" свечей видны на свечках основного графика.

Рисование очертаний "старших" свечей можно отменить через переменную

ShowOutline=True;

Старшие свечи позволяют наглядно наблюдать, как строится многоуровневый график вообще.

Настройки очертаний "старших" свечей.

Цвет:

extern color ColorBullShadow=BlanchedAlmond;//цвет тени бычих свечей
extern color ColorBullBody=NavajoWhite;//цвет тела бычих свечей
extern color ColorBearShadow=Gainsboro;//цвет тени медвежьих свечей
extern color ColorBearBody=Gray;//цвет тела медвежьих свечей
Очертания:
extern bool BackRoundCandles=True;// отрисовка в виде фона или рамки
extern int OutlineWidth=3;//ширина рамки

Использование при визуальном тестировании.

Часто приходится огорчаться из-за невозможности переключить ТФ при тестировании стратегии.

Теперь эта проблема частично решена!

Для использования индикатора в тестере(при визуализации тестирования) следует переключить переменную TesterMode в значение True.

TesterMode = True

Вы можете использовать индикатор в визуальном тестировании, если функция start тестируемого советника будет содержать след. код:

GlobalVariableSet( "TesterTimeCurrent", TimeCurrent());

Этим действием советник сообщает индикатору симуляторное время теста. Индикатор считывает глобальную переменную и работает по историческим данным.

Программа-советник Торговый ТРЕНАЖЕР 2 уже подготовлена для работы с этим индикатором.


Торговая стратегия «Торговля между Pit и GLOBEX» Торговая стратегия «Торговля между Pit и GLOBEX»

Суть системы системы в том, что в 23 часа по Москве закрывается фьючерсный рынок на Pit и формируется цена закрытия (Sett) – который и становится дальнейшим ориентиром (ценовой целью), так как по задумке цены стремятся к Sett.

Торговая стратегия BIG DOG Торговая стратегия BIG DOG

Данная торговая тактика представляет собой довольно интересные варианты торговли по времени.

Расширенный анализ MCAD-гистограммы Расширенный анализ MCAD-гистограммы

Скрипт расширенного анализа MCAD-гистограммы.

ZH_StandardFunctionsTfH2.lib ZH_StandardFunctionsTfH2.lib

Набор стандартных функций для ТФ H2.