Приветствую!

Доброе время суток всем.

Сегодня я вновь хочу порадовать вас своей новой программкой, которая несомненно послужит вам добрую службу.

Отмечу, что подобные программы нередко распространяются платно, я же свободно предлагаю их вам с открытым для анализа кодом, потому как хочу, чтобы все мы развивались, умнели, процветали и радовались жизни! )

Индикатор позволяет отображать свечные графики разных временных периодов в одном окне.

Бывает что переключение периода окна нежелательно, т.к. ведет к сбросу значений индикаторов и проч., а использование нескольких окон иной раз затруднительно. При тестировании с визуализацией переключение периода вообще невозможно. (

Теперь вы можете просто "бросить" на график индикатор или несколько, указать нужные периоды, и следить за развитием рынка в одном окне.

Использование:

Индикатор может отображать как меньшие так и б о льшие периоды по отношению к основному графику.

Настройка периода производится через переменную

TimeFrame

При TimeFrame=0 (по умолчанию) рисуется следующий младший период: напр. 5М для графика 15М .

Передвигать график по вертикали можно так:

Выделите метку этого графика (напр. M5 ) двойным щелчком. Перетащите на новое место и отпустите после прихода нового тика.

Или измените свойство

Vertical_Shift=-60;

Старшие свечи.

Для удобства визуального соотношения периодов на графике также обрисовываются "старшие" свечи.

Если период индикатора меньше основного, то очертания "старших" свечей видны на индикаторных свечках.

Ну а если наоборот, период индикатора старше основного - очертания "старших" свечей видны на свечках основного графика.

Рисование очертаний "старших" свечей можно отменить через переменную

ShowOutline=True;

Старшие свечи позволяют наглядно наблюдать, как строится многоуровневый график вообще.

Настройки очертаний "старших" свечей.

Цвет:

extern color ColorBullShadow = BlanchedAlmond ;//цвет тени бычих свечей extern color ColorBullBody = NavajoWhite ;//цвет тела бычих свечей extern color ColorBearShadow = Gainsboro ;//цвет тени медвежьих свечей extern color ColorBearBody = Gray ;//цвет тела медвежьих свечей

Очертания :

extern bool BackRoundCandles = True ;// отрисовка в виде фона или рамки extern int OutlineWidth = 3 ;//ширина рамки

Использование при визуальном тестировании.

Часто приходится огорчаться из-за невозможности переключить ТФ при тестировании стратегии.

Теперь эта проблема частично решена!

Для использования индикатора в тестере(при визуализации тестирования) следует переключить переменную TesterMode в значение True.

TesterMode = True

Вы можете использовать индикатор в визуальном тестировании, если функция start тестируемого советника будет содержать след. код:

GlobalVariableSet( "TesterTimeCurrent", TimeCurrent());

Этим действием советник сообщает индикатору симуляторное время теста. Индикатор считывает глобальную переменную и работает по историческим данным.