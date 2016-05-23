Mira cómo descargar robots gratis
Trabando dentro del canal - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1072
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
El sistema aplica el canal interno desde el Alto y el Bajo.
Se desarrolló muy pronto, como en el 2001, y ha demostrado ser muy eficiente.
Trabaja en ambas direcciones simultáneamente sin adiciones. Sin embargo, es tu elección.
Si tienes cualesquier pregunta, puedes ponerte en contacto conmigo.
Puntos - entrada en el mercado por órdenes.
Líneas - stop. Debemos comenzar el movimiento cuando se cruza el precio de entrada del mercado.
La captura de pantalla muestra el funcionamiento de un trade.
El indicador muestra los rangos de movimiento de precios durante sesiones de trade diferentes.