CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Trabando dentro del canal - indicador para MetaTrader 4

LeMan | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1072
Ranking:
(24)
Publicado:
LeManSystem.mq4 (2.36 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El sistema aplica el canal interno desde el Alto y el Bajo.

Se desarrolló muy pronto, como en el 2001, y ha demostrado ser muy eficiente.

Trabaja en ambas direcciones simultáneamente sin adiciones. Sin embargo, es tu elección.

Si tienes cualesquier pregunta, puedes ponerte en contacto conmigo.

Puntos - entrada en el mercado por órdenes.

Líneas - stop. Debemos comenzar el movimiento cuando se cruza el precio de entrada del mercado.

La captura de pantalla muestra el funcionamiento de un trade.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9205

AMA STL AMA STL

Indicador AMA STL.

TSI MACD TSI MACD

Indicador TSI_MACDr.

ytg_DveMashki_ind ytg_DveMashki_ind

ytg_DveMashki_ind

ytg_Day_candle ytg_Day_candle

El indicador muestra los rangos de movimiento de precios durante sesiones de trade diferentes.