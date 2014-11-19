CodeBaseРазделы
Система работы внутрь канала - индикатор для MetaTrader 4

Система с использованием внутреннего канала от High и Low.

Придумал еще в 2001 году, до сих пор не подводила.

Работаю в оба направления одновременно, без добавлений, но это кому как нравится.

Вообщем, посмотрите сами, что не понятно, спрашивайте, попытаюсь объяснить.

Точки - вход в рынок по ордерам.

Линии - стоп, передвигать начинаем когда они пересекут цену входа в рынок.

На картинке нарисовал работу одной сделки.

Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9205

