Система работы внутрь канала - индикатор для MetaTrader 4
- 28444
-
Система с использованием внутреннего канала от High и Low.
Придумал еще в 2001 году, до сих пор не подводила.
Работаю в оба направления одновременно, без добавлений, но это кому как нравится.
Вообщем, посмотрите сами, что не понятно, спрашивайте, попытаюсь объяснить.
Точки - вход в рынок по ордерам.
Линии - стоп, передвигать начинаем когда они пересекут цену входа в рынок.
На картинке нарисовал работу одной сделки.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9205
