CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Working inside the channel - Indikator für den MetaTrader 4

LeMan | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
840
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Die System verbindet den internen Kanal von Hoch und Tief.

Dieses wurde schon im Jahre 2001 entwickelt und hat sich seitdem als sehr effizient herausgestellt.

Ich arbeite damit in beide Richtungen gleichzeitig und ohne Nachkäufe. Aber wie sie damit umgehen bleibt natürlich Ihnen überlassen.

Wenn Sie Fragen haben, dann kontaktieren Sie mich bitte.

Punkte - Einstiegspunkte für den Markt.

Lines - Stopkurse. Wir starten unsere Bewegung wenn der Eintrittspreis vom Markt gekreuzt wird.

Die Abbildung zeigt den Ablauf eines Trades.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9205

AMA STL AMA STL

AMA STL Indikator.

TSI MACD TSI MACD

TSI_MACD Indikator.

ytg_DveMashki_ind ytg_DveMashki_ind

ytg_DveMashki_ind

ytg_Day_candle ytg_Day_candle

Dieser Indikator zeigt die Handelsspannen während verschiedener Handelszeiten an.