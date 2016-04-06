Die System verbindet den internen Kanal von Hoch und Tief.

Dieses wurde schon im Jahre 2001 entwickelt und hat sich seitdem als sehr effizient herausgestellt.

Ich arbeite damit in beide Richtungen gleichzeitig und ohne Nachkäufe. Aber wie sie damit umgehen bleibt natürlich Ihnen überlassen.

Wenn Sie Fragen haben, dann kontaktieren Sie mich bitte.

Punkte - Einstiegspunkte für den Markt.

Lines - Stopkurse. Wir starten unsere Bewegung wenn der Eintrittspreis vom Markt gekreuzt wird.

Die Abbildung zeigt den Ablauf eines Trades.