Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Sistema de trabalho dentro do canal - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 979
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Sistema com uso do canal interno entre High e Low.
Inventado em 2001, ainda não me desiludiu.
Eu trabalho simultaneamente em ambas as direções, sem aditivos, mas isso é para quem goste.
Bem, veja por si mesmo, e se tiver alguma dúvida, pergunte, eu vou tentar explicar.
Pontos - entrada de ordens de mercado.
Linhas - stop, começar a movê-las quando elas cruzam o preço de entrada no mercado.
No quadro foi traçado o trabalho de uma única transação.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9205
ytg_DveMashki_ind
Indicador MA.ytg_Day_candle
O indicador mostra os intervalos de movimentos de preços durante as diferentes sessões de negociação.