Indicadores

Sistema de trabalho dentro do canal - indicador para MetaTrader 4

LeMan
Visualizações:
979
Avaliação:
(24)
Publicado:
Sistema com uso do canal interno entre High e Low.

Inventado em 2001, ainda não me desiludiu.

Eu trabalho simultaneamente em ambas as direções, sem aditivos, mas isso é para quem goste.

Bem, veja por si mesmo, e se tiver alguma dúvida, pergunte, eu vou tentar explicar.

Pontos - entrada de ordens de mercado.

Linhas - stop, começar a movê-las quando elas cruzam o preço de entrada no mercado.

No quadro foi traçado o trabalho de uma única transação.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9205

