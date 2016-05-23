Sistema com uso do canal interno entre High e Low.

Inventado em 2001, ainda não me desiludiu.

Eu trabalho simultaneamente em ambas as direções, sem aditivos, mas isso é para quem goste.

Bem, veja por si mesmo, e se tiver alguma dúvida, pergunte, eu vou tentar explicar.

Pontos - entrada de ordens de mercado.

Linhas - stop, começar a movê-las quando elas cruzam o preço de entrada no mercado.

No quadro foi traçado o trabalho de uma única transação.