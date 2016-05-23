CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ytg_DveMashki_ind - indicador para MetaTrader 4

Iurii Tokman | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
871
Ranking:
(4)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9211

Trabando dentro del canal Trabando dentro del canal

El indicador con las señales de entrada del mercado y líneas de stop

AMA STL AMA STL

Indicador AMA STL.

ytg_Day_candle ytg_Day_candle

El indicador muestra los rangos de movimiento de precios durante sesiones de trade diferentes.

ChartPlusChart ChartPlusChart

El programa permite comparar cotizaciones de dos brokers cualquiera con MetaTrader.