DeleteByName - Skript für den MetaTrader 4
667
Die Beschreibung:
Säubert den
Chart von allen Objekten, deren Namen mit dem angegebenen Zeichen beginnen
extern string PreName = "print a prefix";
Gebrauch:
Zum Beispiel für das schnelle Entfernen von vielenTrendlinien ist es notwendig als PreName anzugeben "Trendline" (oder "Trend").
Die Standardbezeichnungen von diesen und anderen Objekten können in den Eigenschaften der Objekte nachgesehen werden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9146
