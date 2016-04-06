CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Skripte

DeleteByName - Skript für den MetaTrader 4

Денис Орлов
Ansichten:
667
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
Die Beschreibung:

Säubert den

Chart von allen Objekten, deren Namen mit dem angegebenen Zeichen beginnen

extern string PreName = "print a prefix";

Gebrauch:

Zum Beispiel für das schnelle Entfernen von vielen

Trendlinien ist es notwendig als PreName anzugeben "Trendline" (oder "Trend").

Die Standardbezeichnungen von diesen und anderen Objekten können in den Eigenschaften der Objekte nachgesehen werden.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9146

