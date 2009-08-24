Очищает график от всех объектов с названием, начинающимся на указанный префикс:

extern string PreName ="напечатайте префикс";

Использование:

Например, для быстрого удаления многочисленных трендовых линий следует указать "Trendline" ( или "Trend" ) в свойстве PreName.



DeleteByName - Денис Орлов

Стандартные имена этих и других объектов можно узнать в свойстве этих объектов.