DeleteByPreName - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 2947
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Очищает график от всех объектов с названием, начинающимся на указанный префикс:
extern string PreName ="напечатайте префикс";
Использование:
Например, для быстрого удаления многочисленных трендовых линий следует указать "Trendline" ( или "Trend" ) в свойстве PreName.
Стандартные имена этих и других объектов можно узнать в свойстве этих объектов.
