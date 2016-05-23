CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Fibo Pivot Lines GMT - indicador para MetaTrader 4

Collector | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1689
Ranking:
(13)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

    Indicador Fibo Pivot Lines GMT.






Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9104

SymbolsLib SymbolsLib

La librería contiene varias funciones para obtener una información adicional acerca de los símbolos, cargados en el terminal de cliente. Atención: Solución para indocumentados, puede que no funcione en las otras versiones de MetaTrader

MACD_Signals MACD_Signals

Indicador de señal basado en MACD

LeManSignal LeManSignal

El indicador muestra las señales del trade.

b-clock b-clock

Indicador b-clock.