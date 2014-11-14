CodeBaseРазделы
Индикаторы

LeManSignal - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор выводит сигналы на покупку и продажу.

Торговые сигналы:

  • Зеленая точка - сигнал на покупку;
  • Красная точка - сигнал на продажу;

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9112

