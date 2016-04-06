Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
LeManSignal - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 950
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Dieser Indikator zeigt Tradingsignale.
Tradingsignale:
- Grüner Punkt - Starten einer Longposition;
- Roter Punkt - Starten einer Shortposition;
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9112
