LeManSignal - Indikator für den MetaTrader 4

LeMan
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Dieser Indikator zeigt Tradingsignale.

Tradingsignale:

  • Grüner Punkt - Starten einer Longposition;
  • Roter Punkt - Starten einer Shortposition;

LeManSignal indikator

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9112

