exp_Amstell - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 683
- Ranking:
-
- Publicado:
|Símbolo
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Período
|15 Minutes (M15) 2009.06.08 00:00 - 2009.07.06 00:00 (2009.06.06 - 2009.07.06)
|Modelo
|Puntos de control (un método muy crudo, los resultados no deben considerarse)
|Parámetros
|TakeProfit=150; Lots=0.01;
|Barras en prueba
|2873
|Ticks del modelado
|57888
|Calidad del Modelado
|n/a
|Errores del gráfico que no coinciden
|0
|Depósito inicial
|50000.00
|Beneficio neto total
|2338.01
|Beneficio bruto
|3305.29
|Pérdidas brutas
|-967.28
|Factor de beneficio
|3.42
|Beneficio esperado
|8.47
|Drawdown absoluto
|1114.32
|Aspiración máxima
|1363.19 (2.71%)
|Drawdown relativo
|2.71% (1363.19)
|Trades totales
|276
|Posiciones cortas (ganadas %)
|141 (79.43%)
|Posiciones largas (% ganadas)
|135 (82.22%)
|Trades beneficiosos (% del total)
|223 (80.80%)
|Trades con pérdidas (% del total)
|53 (19.20%)
|Más grande
|Trade con más ganancia
|16.57
|Trade con más pérdida
|-39.47
|Promedio
|Trade con más ganancia
|14.82
|Trade con más pérdida
|-18.25
|Máximo
|victorias consecutivas (ganancia en dinero)
|214 (3253.23)
|pérdidas consecutivas (pérdida de dinero)
|29 (-571.87)
|Máximo
|ganancias consecutivas (victorias contabilizadas)
|3253.23 (214)
|pérdidas consecutivas (pérdidas contabilizadas)
|-571.87 (29)
|Promedio
|victorias consecutivas
|112
|pérdidas consecutivas
|27
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9027
