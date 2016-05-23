CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

exp_Amstell - Asesor Experto para MetaTrader 4

Iurii Tokman | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
683
Ranking:
(4)
Publicado:
exp_Amstell.mq4 (5.79 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Símbolo GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Período 15 Minutes (M15) 2009.06.08 00:00 - 2009.07.06 00:00 (2009.06.06 - 2009.07.06)
Modelo Puntos de control (un método muy crudo, los resultados no deben considerarse)
Parámetros TakeProfit=150; Lots=0.01;

Barras en prueba 2873 Ticks del modelado 57888 Calidad del Modelado n/a
Errores del gráfico que no coinciden 0




Depósito inicial 50000.00



Beneficio neto total 2338.01 Beneficio bruto 3305.29 Pérdidas brutas -967.28
Factor de beneficio 3.42 Beneficio esperado 8.47

Drawdown absoluto 1114.32 Aspiración máxima 1363.19 (2.71%) Drawdown relativo 2.71% (1363.19)

Trades totales 276 Posiciones cortas (ganadas %) 141 (79.43%) Posiciones largas (% ganadas) 135 (82.22%)

Trades beneficiosos (% del total) 223 (80.80%) Trades con pérdidas (% del total) 53 (19.20%)
Más grande Trade con más ganancia 16.57 Trade con más pérdida -39.47
Promedio Trade con más ganancia 14.82 Trade con más pérdida -18.25
Máximo victorias consecutivas (ganancia en dinero) 214 (3253.23) pérdidas consecutivas (pérdida de dinero) 29 (-571.87)
Máximo ganancias consecutivas (victorias contabilizadas) 3253.23 (214) pérdidas consecutivas (pérdidas contabilizadas) -571.87 (29)
Promedio victorias consecutivas 112 pérdidas consecutivas 27

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9027

