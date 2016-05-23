Símbolo GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)

Período 15 Minutes (M15) 2009.06.08 00:00 - 2009.07.06 00:00 (2009.06.06 - 2009.07.06)

Modelo Puntos de control (un método muy crudo, los resultados no deben considerarse)

Parámetros TakeProfit=150; Lots=0.01;





Barras en prueba 2873 Ticks del modelado 57888 Calidad del Modelado n/a

Errores del gráfico que no coinciden 0













Depósito inicial 50000.00









Beneficio neto total 2338.01 Beneficio bruto 3305.29 Pérdidas brutas -967.28

Factor de beneficio 3.42 Beneficio esperado 8.47





Drawdown absoluto 1114.32 Aspiración máxima 1363.19 (2.71%) Drawdown relativo 2.71% (1363.19)





Trades totales 276 Posiciones cortas (ganadas %) 141 (79.43%) Posiciones largas (% ganadas) 135 (82.22%)



Trades beneficiosos (% del total) 223 (80.80%) Trades con pérdidas (% del total) 53 (19.20%)

Más grande Trade con más ganancia 16.57 Trade con más pérdida -39.47

Promedio Trade con más ganancia 14.82 Trade con más pérdida -18.25

Máximo victorias consecutivas (ganancia en dinero) 214 (3253.23) pérdidas consecutivas (pérdida de dinero) 29 (-571.87)

Máximo ganancias consecutivas (victorias contabilizadas) 3253.23 (214) pérdidas consecutivas (pérdidas contabilizadas) -571.87 (29)