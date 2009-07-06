CodeBaseРазделы
Советники

exp_Amstell - эксперт для MetaTrader 4

Iurii Tokman | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
4113
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
ТЗ на советник:

торговля без стоп лосов,период day,покупать,если цена открытия последнего открытого ордера выше текущей цены,и закрывать ордер по достижении 1000 пунктов,то же и с продажей.открывать ордер sell,если последний открытый sell ниже текущей цены. открывать позиции по ценам открытия.


СимволGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период15 Минут (M15) 2009.06.08 00:00 - 2009.07.06 00:00 (2009.06.06 - 2009.07.06)
МодельКонтрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)
ПараметрыTakeProfit=150; Lots=0.01;

Баров в истории2873Смоделировано тиков57888Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит50000.00



Чистая прибыль2338.01Общая прибыль3305.29Общий убыток-967.28
Прибыльность3.42Матожидание выигрыша8.47

Абсолютная просадка1114.32Максимальная просадка1363.19 (2.71%)Относительная просадка2.71% (1363.19)

Всего сделок276Короткие позиции (% выигравших)141 (79.43%)Длинные позиции (% выигравших)135 (82.22%)

Прибыльные сделки (% от всех)223 (80.80%)Убыточные сделки (% от всех)53 (19.20%)
Самая большаяприбыльная сделка16.57убыточная сделка-39.47
Средняяприбыльная сделка14.82убыточная сделка-18.25
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)214 (3253.23)непрерывных проигрышей (убыток)29 (-571.87)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)3253.23 (214)непрерывный убыток (число проигрышей)-571.87 (29)
Среднийнепрерывный выигрыш112непрерывный проигрыш27
