exp_Amstell - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4113
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
ТЗ на советник:
торговля без стоп лосов,период day,покупать,если цена открытия последнего открытого ордера выше текущей цены,и закрывать ордер по достижении 1000 пунктов,то же и с продажей.открывать ордер sell,если последний открытый sell ниже текущей цены. открывать позиции по ценам открытия.
|Символ
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Период
|15 Минут (M15) 2009.06.08 00:00 - 2009.07.06 00:00 (2009.06.06 - 2009.07.06)
|Модель
|Контрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)
|Параметры
|TakeProfit=150; Lots=0.01;
|Баров в истории
|2873
|Смоделировано тиков
|57888
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|50000.00
|Чистая прибыль
|2338.01
|Общая прибыль
|3305.29
|Общий убыток
|-967.28
|Прибыльность
|3.42
|Матожидание выигрыша
|8.47
|Абсолютная просадка
|1114.32
|Максимальная просадка
|1363.19 (2.71%)
|Относительная просадка
|2.71% (1363.19)
|Всего сделок
|276
|Короткие позиции (% выигравших)
|141 (79.43%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|135 (82.22%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|223 (80.80%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|53 (19.20%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|16.57
|убыточная сделка
|-39.47
|Средняя
|прибыльная сделка
|14.82
|убыточная сделка
|-18.25
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|214 (3253.23)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|29 (-571.87)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|3253.23 (214)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-571.87 (29)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|112
|непрерывный проигрыш
|27
