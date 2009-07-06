ТЗ на советник:



торговля без стоп лосов,период day,покупать,если цена открытия последнего открытого ордера выше текущей цены,и закрывать ордер по достижении 1000 пунктов,то же и с продажей.открывать ордер sell,если последний открытый sell ниже текущей цены. открывать позиции по ценам открытия.



