Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ind_SupportEX - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 777
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9020
RD-ForecastOsc
Indicador RD-ForecastOsc.Herramienta: Vertical Grid Plotter
Script para trazar las líneas de rejilla verticales
Pattern Recognition v1.0
Indicador Pattern Recognition v1.0.exp_Amstell
exp_Amstell