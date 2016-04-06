CodeBaseKategorien
Expert Advisors

exp_Amstell - Experte für den MetaTrader 4

Iurii Tokman | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
603
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Periode15 Minutes (M15) 2009.06.08 00:00 - 2009.07.06 00:00 (2009.06.06 - 2009.07.06)
ModelKontrollpunkte (Eine sehr grobe Methode, die Ergebnisse sollten nicht beachtet werden)
Parameter:TakeProfit=150; Lots=0.01;

Getestete Bars2873Modellierte Ticks57888Modellierungsqualitätn/a
Chartfehler0




Anfangsgröße des Kontos50000.00



Totaler Netto Profitt2338.01Bruttoertrag3305.29Bruttoverlust-967.28
Profit Faktor3.42Erwartete Auszahlung8.47

Absoluter Drawdown1114.32Maximaler Drawdown1363.19 (2.71%)Relativer Drawdown2.71% (1363.19)

Gesamte Anzahl an Trades276Short Positionen (Gewonnen %)141 (79.43%)Long Positionen (Gewonnen %)135 (82.22%)

Profitable Trades (% von allen)223 (80.80%)Verlorene Trades (% von allen)53 (19.20%)
Größterprofitabler Trade16.57Verlust-Trade-39.47
Durchschnittprofitabler Trade14.82Verlust-Trade-18.25
MaximumGewinne in Folge (Profit in Geld)214 (3253.23)Verluste in Folg (Verlust in Geld)29 (-571.87)
MaximalerProfite in Folge (Anzahl der Erfolge)3253.23 (214)Verluste in Folge (Anzahl der Verluste)-571.87 (29)
DurchschnittAufeinanderfolgende Gewinnes112Aufeinanderfolgende Verlustes27

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9027

