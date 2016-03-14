代码库部分
EA

exp_Amstell - MetaTrader 4EA

Iurii Tokman
货币GBPUSD （英镑对美元）
周期15 Minutes (M15) 2009.06.08 00:00 - 2009.07.06 00:00 (2009.06.06 - 2009.07.06)
模型控制点（粗略模式，结果仅供参考）
参数TakeProfit=150; Lots=0.01;

测试中的柱形数量2873报价57888模型质量n/a
图表不匹配错误0




初始存款50000.00



净利润2338.01毛利3305.29净亏损-967.28
获利因子3.42期望回报8.47

绝对回撤1114.32最大回撤1363.19 (2.71%)相对回撤2.71% (1363.19)

总交易次数276空单（胜率 %）141 (79.43%)多单（胜率 %）135 (82.22%)

获利交易 （总交易单数的百分比 ）223 (80.80%)亏损交易（总交易单数的百分比 ）53 (19.20%)
最大获利交易16.57亏损交易-39.47
平均获利交易14.82亏损交易-18.25
最大连续获利（金额）214 (3253.23)连续亏损（金额）29 (-571.87)
最大连续获利（获利单数）3253.23 (214)连续亏损（亏损单数）-571.87 (29)
平均连续获利112连续亏损27

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/9027

