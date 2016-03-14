请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
|货币
|GBPUSD （英镑对美元）
|周期
|15 Minutes (M15) 2009.06.08 00:00 - 2009.07.06 00:00 (2009.06.06 - 2009.07.06)
|模型
|控制点（粗略模式，结果仅供参考）
|参数
|TakeProfit=150; Lots=0.01;
|测试中的柱形数量
|2873
|报价
|57888
|模型质量
|n/a
|图表不匹配错误
|0
|初始存款
|50000.00
|净利润
|2338.01
|毛利
|3305.29
|净亏损
|-967.28
|获利因子
|3.42
|期望回报
|8.47
|绝对回撤
|1114.32
|最大回撤
|1363.19 (2.71%)
|相对回撤
|2.71% (1363.19)
|总交易次数
|276
|空单（胜率 %）
|141 (79.43%)
|多单（胜率 %）
|135 (82.22%)
|获利交易 （总交易单数的百分比 ）
|223 (80.80%)
|亏损交易（总交易单数的百分比 ）
|53 (19.20%)
|最大
|获利交易
|16.57
|亏损交易
|-39.47
|平均
|获利交易
|14.82
|亏损交易
|-18.25
|最大
|连续获利（金额）
|214 (3253.23)
|连续亏损（金额）
|29 (-571.87)
|最大
|连续获利（获利单数）
|3253.23 (214)
|连续亏损（亏损单数）
|-571.87 (29)
|平均
|连续获利
|112
|连续亏损
|27
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/9027
MACDChannels
这是一款在主图关于MACD的指标Daily Channel
显示任一时区下每天简单通道