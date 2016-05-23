Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
exp_Amstell - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 637
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Especificações de funcionamento do conselheiro:
negociação sem stop loss, período dia, comprar, se o preço de abertura da última ordem aberta for maior do que o preço atual, e fechar a ordem, se atingirmos 1000 pontos, e aplicar o mesmo princípio para vender. Abrir uma ordem sell, se o último sell aberto for menor do que o preço atual. abrir posições segundo os preços de abertura.
|Símbolo
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Período
|15 Minuto (M15) 2009.06.08 00:00 - 2009.07.06 00:00 (2009.06.06 - 2009.07.06)
|Modelo
|Pontos de verificação (método muito bruto, os resultados não devem ser tidos em conta)
|Parâmetros
|TakeProfit=150; Lots=0.01;
|Barras no histórico
|2873
|Modelagem de ticks
|57888
|Qualidade da modelagem
|n/a
|Erros de desfasamento dos gráficos
|0
|Depósito inicial
|50000.00
|Lucro líquido
|2338.01
|Lucro total
|3305.29
|Perda total
|-967.28
|Rentabilidade
|3.42
|Retorno esperado
|8.47
|Drawdown absoluto
|1114.32
|Drawdown máximo
|1363.19 (2.71%)
|Drawdown relativo
|2.71% (1363.19)
|Total de transações
|276
|Posições curtas (% de ganhos)
|141 (79.43%)
|Posições longas (% de ganhos)
|135 (82.22%)
|Transações rentáveis (% do total)
|223 (80.80%)
|Transações desfavoráveis (% do total)
|53 (19.20%)
|Maior
|transação rentável
|16.57
|transação desfavorável
|-39.47
|Média
|transação rentável
|14.82
|transação desfavorável
|-18.25
|Quantidade máxima
|de vitórias consecutivas (lucro)
|214 (3253.23)
|de perdas consecutivas (perda)
|29 (-571.87)
|Máxima
|lucro consecutivo (número de vitórias)
|3253.23 (214)
|perda consecutiva (número de perdas)
|-571.87 (29)
|Média
|vitórias consecutivas
|112
|perdas consecutivas
|27
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9027
Pattern Recognition v1.0
Indicador Pattern Recognition v1.0.ind_SupportEX
ind_SupportEX
Spectrometr_Separate
Spectrometr_SeparateSpectr
Spectr