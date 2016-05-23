CodeBaseSeções
Experts

exp_Amstell - expert para MetaTrader 4

Iurii Tokman
637
(4)
Publicado:
Especificações de funcionamento do conselheiro:

negociação sem stop loss, período dia, comprar, se o preço de abertura da última ordem aberta for maior do que o preço atual, e fechar a ordem, se atingirmos 1000 pontos, e aplicar o mesmo princípio para vender. Abrir uma ordem sell, se o último sell aberto for menor do que o preço atual. abrir posições segundo os preços de abertura.


SímboloGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Período15 Minuto (M15) 2009.06.08 00:00 - 2009.07.06 00:00 (2009.06.06 - 2009.07.06)
ModeloPontos de verificação (método muito bruto, os resultados não devem ser tidos em conta)
ParâmetrosTakeProfit=150; Lots=0.01;

Barras no histórico2873Modelagem de ticks57888Qualidade da modelagemn/a
Erros de desfasamento dos gráficos0




Depósito inicial50000.00



Lucro líquido2338.01Lucro total3305.29Perda total-967.28
Rentabilidade3.42Retorno esperado8.47

Drawdown absoluto1114.32Drawdown máximo1363.19 (2.71%)Drawdown relativo2.71% (1363.19)

Total de transações276Posições curtas (% de ganhos)141 (79.43%)Posições longas (% de ganhos)135 (82.22%)

Transações rentáveis (% do total)223 (80.80%)Transações desfavoráveis (% do total)53 (19.20%)
Maiortransação rentável16.57transação desfavorável-39.47
Médiatransação rentável14.82transação desfavorável-18.25
Quantidade máximade vitórias consecutivas (lucro)214 (3253.23)de perdas consecutivas (perda)29 (-571.87)
Máximalucro consecutivo (número de vitórias)3253.23 (214)perda consecutiva (número de perdas)-571.87 (29)
Médiavitórias consecutivas112perdas consecutivas27

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9027

