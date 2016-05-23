Especificações de funcionamento do conselheiro:



negociação sem stop loss, período dia, comprar, se o preço de abertura da última ordem aberta for maior do que o preço atual, e fechar a ordem, se atingirmos 1000 pontos, e aplicar o mesmo princípio para vender. Abrir uma ordem sell, se o último sell aberto for menor do que o preço atual. abrir posições segundo os preços de abertura.



