Herramienta: Vertical Grid Plotter - script para MetaTrader 4
Herramienta: Vertical Grid Plotter
Modificación: 70301
Fecha de lanzamiento: 2009.06.26
Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net
Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais
Free Open Source Software
Instrucciones
1. La herramienta: Trazador de rejilla Horizontal es un conjunto de programas en MQL4 para trazar líneas de precio verticales equidistantes.
2. Archivos de programa:
1.1. "AIS7VGP.MQ4" es el fichero de trazado de rejillas verticales;
1.2. "AIS7VGR.MQ4" es el fichero para eliminar rejillas verticales.
3. Copiar archivos de programa en la carpeta ".../experts/scripts".
4. Ejecutar wl MetaEditor y compilar los archivos de programa.
5. Ejecutar "AIS7VGP" para trazar líneas de rejillaa verticales.
6. Ejecutar "AIS7VGR" para eliminar líneas de rejilla verticales.
7. Parámetros de entrada:
7.1. "aei.VGLeft" define el límite izquierdo de la rejilla en formato 'AAAA.mm.DD HH: mm'
7.2. "aei.VGStep" define la distancia entre las líneas verticales de tiempo en minutos;
7.3. "aei.VGRight" define el límite derecho de la rejilla en formato 'AAAA.mm.DD HH: mm';
7.4. "aei.VGColor" define el color de la rejilla;
7.5. "aei.VGStyle" define el estilo de la rejilla según la tabla de códigos siguientes:
7.5.1. "0" es el código de línea continua,
7.5.2. "1" es el código de la línea de guión,
7.5.3. "2" es el código de la línea de puntos,
7.5.4. "3" es el código de la línea de guión y punto,
7.5.5. "4" es el código de la línea de guión y doble punto;
7.6. "aei.VGBackground" define el trazado de fondo o de primer plano:
7.6.1. "0" es el código del trazado de primer plano,
7.6.2. "1" es el código del trazado de fondo.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9006
