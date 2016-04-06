A Tool: Vertical Grid Plotter





1. Das Werkzeug "Vertical Grid Plotter" ist ein MQL4 Programm für die graphische Darstellung von vertikalen Linien mit gleichem Abstand.

2. Programdateien: 1.1. "AIS7VGP.MQ4" ist die Datei für die Darstellung der vertikalen Linien; 1.2. "AIS7VGR.MQ4" ist die Datei für das Entfernen der Linien.

3. Kopieren Sie die Dateien nach "../experts/scripts" .

4. Starten Sie den MetaEditor neu und kompilieren Sie diese Programmdateien.

5. Starten Sie "AIS7VGP" um vertikale Gitterlinien zu zeichnen.

6. Starten Sie "AIS7VGR" um die Gitterlinien zu löschen.