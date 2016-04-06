CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Skripte

A Tool: Vertical Grid Plotter - Skript für den MetaTrader 4

AIRAT SAFIN | German English Русский Español Português
Ansichten:
1006
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
AIS7VGP.MQ4 (5.74 KB)
AIS7VGR.MQ4 (3.87 KB)
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
A Tool: Vertical Grid Plotter


Modifikation: 70301
Veröffentlichungsdatum: 2009.06.26


Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net


Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais


Free Open Source Software


Instructions


1. Das Werkzeug "Vertical Grid Plotter" ist ein MQL4 Programm für die graphische Darstellung von vertikalen Linien mit gleichem Abstand.
2. Programdateien:
   1.1. "AIS7VGP.MQ4" ist die Datei für die Darstellung der vertikalen Linien;
   1.2. "AIS7VGR.MQ4" ist die Datei für das Entfernen der Linien.

3. Kopieren Sie die Dateien nach "../experts/scripts" .
4. Starten Sie den MetaEditor neu und kompilieren Sie diese Programmdateien.
5. Starten Sie "AIS7VGP" um vertikale Gitterlinien zu zeichnen.
6. Starten Sie "AIS7VGR" um die Gitterlinien zu löschen.
7. //--- Eingabeparameter
   7.1. "aei.VGLeft"  Definiert die Linke Grenze des Gitters im 'yyyy.mm.dd hh:mm' Format;
   7.2. "aei.VGStep"  Definiert den Abstand zwischen den vertikalen Linien in Minuten;
   7.3. "aei.VGRight" Definiert die rechte Begrenzung des Gitters in 'yyyy.mm.dd hh:mm' Format;
   7.4. "aei.VGColor" Definiert die Farbe des Gitters;
   7.5. "aei.VGStyle" Definiert den Stil des Gitters gemäß der folgenden Tabelle:
        7.5.1. "0" durchgehende Linie,
        7.5.2. "1" gestrichelte Linie,
        7.5.3. "2" gepunktete Linie,
        7.5.4. "3" Strich-Punkt-Linie,
        7.5.5. "4" Strich-Punkt-Punkt-Linie;
   7.6. "aei.VGBackground" Definiert ob das Gitter als Vordergrund oder Hintergrund gezeichnet wird:
        7.6.1. "0" ist Vordergrund,
        7.6.2. "1" ist Hintergrund.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9006

A Tool: Horizontal Grid Plotter A Tool: Horizontal Grid Plotter

Ein Skript für horizontale Gitterlinien

Fractal ZigZag Expert Fractal ZigZag Expert

Fraktaler ZigZag Expert Advisors.

RD-ForecastOsc RD-ForecastOsc

RD-ForecastOsc Indikator.

ind_SupportEX ind_SupportEX

Der Indikator zeigt Kerzen der "grown-ups TF".