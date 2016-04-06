Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
A Tool: Vertical Grid Plotter - Skript für den MetaTrader 4
A Tool: Vertical Grid Plotter
Modifikation: 70301
Veröffentlichungsdatum: 2009.06.26
Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net
Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais
Free Open Source Software
Instructions
1. Das Werkzeug "Vertical Grid Plotter" ist ein MQL4 Programm für die graphische Darstellung von vertikalen Linien mit gleichem Abstand.
2. Programdateien:
1.1. "AIS7VGP.MQ4" ist die Datei für die Darstellung der vertikalen Linien;
1.2. "AIS7VGR.MQ4" ist die Datei für das Entfernen der Linien.
3. Kopieren Sie die Dateien nach "../experts/scripts" .
4. Starten Sie den MetaEditor neu und kompilieren Sie diese Programmdateien.
5. Starten Sie "AIS7VGP" um vertikale Gitterlinien zu zeichnen.
6. Starten Sie "AIS7VGR" um die Gitterlinien zu löschen.
7. //--- Eingabeparameter
7.1. "aei.VGLeft" Definiert die Linke Grenze des Gitters im 'yyyy.mm.dd hh:mm' Format;
7.2. "aei.VGStep" Definiert den Abstand zwischen den vertikalen Linien in Minuten;
7.3. "aei.VGRight" Definiert die rechte Begrenzung des Gitters in 'yyyy.mm.dd hh:mm' Format;
7.4. "aei.VGColor" Definiert die Farbe des Gitters;
7.5. "aei.VGStyle" Definiert den Stil des Gitters gemäß der folgenden Tabelle:
7.5.1. "0" durchgehende Linie,
7.5.2. "1" gestrichelte Linie,
7.5.3. "2" gepunktete Linie,
7.5.4. "3" Strich-Punkt-Linie,
7.5.5. "4" Strich-Punkt-Punkt-Linie;
7.6. "aei.VGBackground" Definiert ob das Gitter als Vordergrund oder Hintergrund gezeichnet wird:
7.6.1. "0" ist Vordergrund,
7.6.2. "1" ist Hintergrund.
