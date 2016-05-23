CodeBaseSeções
A Tool: Vertical Grid Plotter - script para MetaTrader 4

Publicado:
AIS7VGP.MQ4 (5.74 KB)
AIS7VGR.MQ4 (3.87 KB)
A Tool: Vertical Grid Plotter


Modification: 70301
Release Date: 2009.06.26


Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net


Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais


Free Open Source Software


Como usar


1. A Tool: Vertical Grid Plotter é um conjunto de programas MQL4 para marcação de gráficos usando linhas verticais.
2. Arquivos de programa:
   1.1. "AIS7VGP.MQ4" desenha linhas verticais de tempo no gráfico;
   1.2. "AIS7VGR.MQ4" remove linhas verticais de tempo a partir do gráfico.

3. Desloque os arquivos de programa para a pasta "../experts/scripts".
4. Execute MetaEditor e compile os arquivos de programa.
5. Use "AIS7VGP" para desenho de linhas verticais de tempo no gráfico.
6. Use "AIS7VGR" para remover linhas verticais de tempo a partir do gráfico.
7. Parâmetros de entrada:
   7.1. "aed.VGLeft"  определяет левую границу вертикальной разметки в формате 'yyyy.mm.dd hh:mm';
   7.2. "aed.VGStep"  define a distância entre as linhas verticais de tempo em minutos;
   7.3. "aed.VGRight" define a margem vertical direita da marcação no formato 'yyyy.mm.dd hh:mm';
   7.4. "aei.VGColor" define a cor da linha;
   7.5. "aei.VGStyle" define o estilo de acordo com a seguinte tabela:
        7.5.1. "0" linha sólida,
        7.5.2. "1" linha tracejada,
        7.5.3. "2" linha pontilhada,
        7.5.4. "3" linha tracejada-pontilhada,
        7.5.5. "4" linha tracejada-pontilhada dupla;
   7.6. "aei.VGBackground" define a camada de desenho de linhas:
        7.6.1. "0" plano dianteiro,
        7.6.2. "1" fundo.

