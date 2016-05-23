



1. A Tool: Vertical Grid Plotter é um conjunto de programas MQL4 para marcação de gráficos usando linhas verticais.

2. Arquivos de programa: 1.1. "AIS7VGP.MQ4" desenha linhas verticais de tempo no gráfico; 1.2. "AIS7VGR.MQ4" remove linhas verticais de tempo a partir do gráfico.

3. Desloque os arquivos de programa para a pasta "../experts/scripts".

4. Execute MetaEditor e compile os arquivos de programa.

5. Use "AIS7VGP" para desenho de linhas verticais de tempo no gráfico.

6. Use "AIS7VGR" para remover linhas verticais de tempo a partir do gráfico.