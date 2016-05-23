Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
A Tool: Vertical Grid Plotter - script para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 956
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A Tool: Vertical Grid Plotter
Modification: 70301
Release Date: 2009.06.26
Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net
Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais
Free Open Source Software
Modification: 70301
Release Date: 2009.06.26
Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net
Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais
Free Open Source Software
Como usar
1. A Tool: Vertical Grid Plotter é um conjunto de programas MQL4 para marcação de gráficos usando linhas verticais.
2. Arquivos de programa:
1.1. "AIS7VGP.MQ4" desenha linhas verticais de tempo no gráfico;
1.2. "AIS7VGR.MQ4" remove linhas verticais de tempo a partir do gráfico.
3. Desloque os arquivos de programa para a pasta "../experts/scripts".
4. Execute MetaEditor e compile os arquivos de programa.
5. Use "AIS7VGP" para desenho de linhas verticais de tempo no gráfico.
6. Use "AIS7VGR" para remover linhas verticais de tempo a partir do gráfico.
7. Parâmetros de entrada:
7.1. "aed.VGLeft" определяет левую границу вертикальной разметки в формате 'yyyy.mm.dd hh:mm';
7.2. "aed.VGStep" define a distância entre as linhas verticais de tempo em minutos;
7.3. "aed.VGRight" define a margem vertical direita da marcação no formato 'yyyy.mm.dd hh:mm';
7.4. "aei.VGColor" define a cor da linha;
7.5. "aei.VGStyle" define o estilo de acordo com a seguinte tabela:
7.5.1. "0" linha sólida,
7.5.2. "1" linha tracejada,
7.5.3. "2" linha pontilhada,
7.5.4. "3" linha tracejada-pontilhada,
7.5.5. "4" linha tracejada-pontilhada dupla;
7.6. "aei.VGBackground" define a camada de desenho de linhas:
7.6.1. "0" plano dianteiro,
7.6.2. "1" fundo.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9006
A Tool: Horizontal Grid Plotter
Script para marcação rápida de gráficos usando linhas de preçoFractal ZigZag Expert
Conselheiro Fractal ZigZag Expert.
RD-ForecastOsc
Indicador RD-ForecastOsc.ind_SupportEX
ind_SupportEX